Război în Ucraina, ziua 326. Volodimir Zelenski cere noi arme de la Occident. 12 morți într-un nou atac al Rusiei asupra unui bloc din Dnipro

Cel puţin 12 persoane au fost ucise şi alte 27 au fost rănite într-un atac rusesc asupra unui imobil de locuinţe din oraşul Dnipro, oraș din estul Ucrainei. Informația a fost prezentată de oficialii locali, conform agenției de presă AFP.

„Atacul Rusiei asupra unei clădiri de apartamente din Dnipro, la 14 ianuarie, a provocat moartea a 12 persoane, inclusiv a unei fete de 15 ani”, a declarat guvernatorul Dnipro, Valentin Reznitchenko, pe Telegram. Acesta a postat și o fotografie cu o clădire în ruine.

Mai multe atacuri ruseşti au vizat infrastructurile energetice şi strategice ucrainene din Harkov (nord-est) şi Liov (vest), au declarat oficiali ucraineni.

„Au fost întreruperi de urgenţă” după două lovituri împotriva infrastructurilor, a declarat guvernatorul regiunii Harkov, Oleg Sinegoubov.

La Liov, autorităţile au avertizat cu privire la întreruperi în furnizarea de apă şi electricitate.

Alte atacuri cu rachete, trase inclusiv de pe bombardiere strategice, au avut ca țintă Kievul, dar și localități din Cerkasî, Zaporojie și Harkov. Autoritățile ucrainene au avertizat că ar putea urma și alte valuri de lovituri cu rachete. Autorităţile din Nikolaiv şi portul Odesa, de la Marea Neagră, au declarat că apărarea antiaeriană încearcă să doboare rachetele care sosesc. S-au auzit explozii în regiunea centrală Vinniţa, a informat postul public ucrainean Suspilne.

A mother who lost her son as a result of the shelling of #Dnipro curses Putin and all his gang of war criminals

„Why did you kill him? What have you done to my son? I cursed you to the seventh generation. You are will be cursed by me and all mother’s tears,” said woman. pic.twitter.com/aRdduuVKWw

— NEXTA (@nexta_tv) January 14, 2023