Volodimir Zelenski i-a răspuns lui Klaus Iohannis. Ce spune liderul de la Kiev despre etnicii români din Ucraina

Volodimir Zelenski l-a anunţat pe Klaus Iohannis că prioritatea sa este înarmarea; „Împreună cu Klaus Iohannis am convenit asupra demersurilor pentru dezvoltarea în continuare a cooperării ucraineano-române, în primul rând în sectorul apărării”.

Președintele Ucrainei spune că deocamdată problema etnicilor români trebuie să mai aștepte deoarece în plin război cu Rusia, prioritățile sale sunt cu totul altele.

Klaus Iohannis i-a cerut lui Zelenski să repare legea care a fost adoptată în absența unei consultări cu românii din Ucraina

Klaus Iohannis a avut miercuri o convorbire telefonică cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, căruia i-a transmis că „noua lege a minorităților naționale a creat preocupare și nemulțumire la nivelul autorităților române” cerându-i să rezolve situația, se arată în comunicatul publicat de Administrația Prezidențială.

„Președintele României s-a referit pe larg la recenta lege a minorităților naționale adoptată de Ucraina, care a creat preocupare și nemulțumire la nivelul autorităților române și al reprezentanților comunității române din Ucraina. Președintele Klaus Iohannis i-a solicitat Președintelui Zelenski identificarea rapidă de soluții care să răspundă și să remedieze aceste preocupări. În acest sens, cei doi Președinți au agreat ca în perioada imediat următoare miniștrii de externe ai celor două țări să aibă discuții cu privire la soluționarea bilaterală a aspectelor menționate”, se mai arată în comunicat.

Volodimir Zelenski a reacţionat cupă ce discutat cu președintele Klaus Iohannis

„Sunt de acord cu Klaus Iohannis în demersurile pentru dezvoltarea ulterioară a interacțiunii ucraineano-române, dar pe primul loc pun industria de apărare. Mulțumesc pentru solidaritatea și sprijinul României în lupta contra agresiunii Rusiei”, a scris Volodimir Zelenski.

Şi continuă: „Împreună cu Klaus Iohannis am convenit asupra demersurilor pentru dezvoltarea în continuare a cooperării ucraineano-române, în primul rând în sectorul apărării. Am mulțumit României pentru solidaritate și susținere în rezistența agresiunii rusești. Am discutat despre Formula Păcii și problemele agendei bilaterale”, a scris președintele Volodimir Zelenski pe contul său de Facebook.