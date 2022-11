Război în Ucraina, ziua 266. Cele două rachete prăbușite în Polonia stârnesc îngrijorare la nivel global. NATO monitorizează situația cu atenție

Mai multe surse indică faptul că Polonia ar putea invoca Articolul 4 din Tratatul NATO care prevede organizarea de consultări în cadrul Alianței, după ce două rachete de fabricație rusească s-au prăbușit pe teritorul său. Mai mulți analiști și experți militari vorbesc despre un răspuns adecvat din partea NATO la loviturile cu rachetele de fabricație rusească. Aceștia spun că ar putea fi luată în considerare o intensificare a ajutorului militar pentru Kiev și chiar instaurarea unei zone de securitatea aeriană deasupra Ucrainei.

„Părțile vor avea consultări comune ori de câte ori vreuna dintre ele va considera că este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea vreuneia dintre părți”, precizează articolul 4 al Tratatului NATO.

De asemenea, conform unui oficial, NATO examinează informaţiile privind căderea celor două rachete rusești pe teritoriul polonez.

„Examinăm în prezent aceste informaţii şi suntem în strânsă coordonare cu Polonia, aliatul nostru”, a declarat un oficial NATO, sub protecţia anonimatului.

