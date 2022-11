Două rachete rusești au lovit un oraș polonez de la granița cu Ucraina. Forțele armate poloneze sunt în „alertă maximă”

Două rachete rătăcite au lovit marți seara, orașul polonez Przewodow care se află la granița cu Ucraina. Mai mule imagini au apărut deja pe rețele sociale. Presa britanică spune că ar fi vorba despre rachete rusești de croazieră. De asemenea, mai multe publicații de la Londra au scris și că doi oameni au murit în urma acestui incident.

Armata de la Moscova a lansat marți, peste 90 de astfel de rachete înspre Ucraina. Informațiile nu au putut fi confirmate oficial. Postul polonez de radio Zet a relatat, marți seara, că două rachete rătăcite au căzut în orașul Przewodow, dar nu menționează proveniența acestora.

Premierul polonez Mateusz Morawiecki a convocat o reuniune urgentă a organismului care se ocupă de problemele de securitate naţională şi apărare, a anunţat marţi seara purtătorul de cuvânt al Guvernului pe contul său de Twitter.

Comitetul de Securitate Naţională, din care fac parte titularii portofoliilor de la Apărare, Interne, Justiţie şi Afaceri Externe, precum şi coordonatorul serviciilor de informaţii, este un organism care pregăteşte şi coordonează deciziile privind securitatea şi apărarea naţională.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului polonez, Piotr Muller nu a menţionat pe Twitter despre ce urmează să discute Comitetul şi nu a fost disponibil pentru comentarii, relatează Reuters.

Polish PM Morawiecki convened the emergency meeting of the Committee of the Council of Ministers for National Security & Defense Affairs.

Acc. to initial reports, one or two Russian missiles that lost way fell near Hrubieszow in Lublin Voivodeship, on the border with Ukraine. pic.twitter.com/Zek39CUYwG

— Status-6 (@Archer83Able) November 15, 2022