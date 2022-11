Propagandiștii lui Putin. Un prezentator TV le arată recruților ruși ce echipamente bune primesc: „Ce mai vreți?”

În contextul în care apar tot mai multe dovezi că recruții ruși trec prin penurii de toate categoriile și sunt publicate tot mai multe informații pe rețelele de socializare, prezentatorul Soloviov susține că va merge la un poligon să testeze personal vesta antiglonț, ochelarii tactici și casca, aduse și ele în emisiune, și pe care le-a probat, iar mai apoi le-a făcut o recenzie pozitivă, în încercarea de a demonstra că armata rusă are toate lucrurile necesare unui soldat de pe un câmp de luptă modern.

With more and more videos circulating of mobilised Russian troops complaining about their kit, Vladimir Solovyov has taken it upon himself to set the record straight and show them what he was given on his jolly to a Russian military Potemkin village in Donbas pic.twitter.com/QeF1MzHkt5

— Francis Scarr (@francis_scarr) November 15, 2022