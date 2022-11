Război în Ucraina, ziua 262. Eliberarea regiunii Herson, sărbătorită în stradă. Putin nu vrea să recunoască înfrângerea. O nouă amenințare vine din Belarus. Video

Regiunea Herson a fost recucerită de armata ucraineană, iar victoria a fost sărbătorită, vineri seara, în stradă. În ultimele luni aici s-au dat lupte grele și mii de oameni și-au pierdut viața. Locuitorii orașului Herson, care au supraviețuit coșmarului, au fluturat steagurile Ucrainei, au plâns de bucurie, au cântat și au mărșăluit pe străzi ținându-se pe mână.



Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că ziua de 11 noiembrie reprezintă o mare victorie, după ce trupele ruse au fost forțate să se retragă., relatează AFP. „Ziua de astăzi este istorică! Poporul nostru. Al nostru. Herson”, a scris el pe Telegram, însoţindu-şi mesajul scurt cu drapelul ucrainean albastru şi galben.

Preşedintele Volodimit Zelenski a salutat de asemenea curajul locuitorilor din Herson, care au trăit sub ocupaţia rusă de la mijlocul lunii martie.

„Ei nu au abandonat niciodată Ucraina“, a mai spus Zelenski.

Kherson liberated!!!

Ukrainians, step-by-step, are reclaiming our land from the russian invaders.

This is the best and only effective peace strategy.

Support Ukraine, supply Ukraine with the right equipment, and we will do the rest!

Good will always prevail over evil! pic.twitter.com/3Rh6WUSmbo

— Serhiy Prytula (@serhiyprytula) November 11, 2022