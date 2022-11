Vladimir Putin vrea să dea vina pe militarii ruși pentru dezastrul de pe frontul din Ucraina. Explicațiile unui strateg militar

Cu toate acestea, retragerea trupelor poate fi și o dovadă că liderul rus și-a găsit răspunzătorii pentru eșecul militar de pe front, potrivit strategului. Fuga din Herson este sfârșitul planului rus de a captura Odesa.

Mick Ryan a susținut că retragerea rușilor din Herson le deschide ușa ucrainenilor pentru recucerirea integrală a sudului.

„În plus, îi aduce pe ucraineni cu încă un pas mai aproape de recucerirea integrală a sudului. Capturarea Hersonului este, de asemenea, o operațiune importantă pentru o viitoare campanie de recucerire a Crimeii”, a susținut generalul.

Strategul militar a susținut că deși armata a început retragerea din regiunea Herson, numele lui Vladimir Putin nu a fost menționat în această acțiune cu un motiv. El ar fi fost totuși, cel care a aprobat retragerea trupelor.

More information is emerging about the Russian withdrawal from West Bank of the Dniepr River in #Ukraine. This will have a range of impacts on the war. 1/25 🧵 https://t.co/w9TKPQGxm7

— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) November 10, 2022