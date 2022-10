Război în Ucraina, ziua 246. Cauzele încetinirii ofensivei ucrainene în Herson. Slovenia demontează scenariul Rusiei cu privire la „bomba murdară”

Ofensiva împotriva forțelor rusești din regiunea Herson s-a dovedit mai dificilă decât cea din Harkov din cauza vremii ploioase și a terenului desfundat. Ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov, a dat o serie de explicații cu privire la situația de pe front, conform Reuters. El a precizat că forțele Kievului cresc presiunea asupra trupelor rusești în această regiune din sud, de o importanță strategică deosebită pentru Moscova. Hersonul a fost ocupat în primele zile după declanșarea invaziei pe 24 februarie.

„În primul rând, sudul Ucrainei este o regiune agricolă și avem multe irigații și canale de aprovizionare cu apă iar rușii le folosesc pe post de tranșee”, a afirmat Reznikov în cadrul unei conferințe de presă.

Încă de la declanșarea ofensivei din Herson pe 29 august guvernul ucrainean a cerut presei și politicienilor să respecte un „blackout” mediatic. Oficialii de la Kiev au evitat să dea informații despre situația de pe frontul din Herson pentru a ajuta inutil trupelor rusești. Succesele militare au fost anunțate abia după după îndeplinirea obiectivelor.

„Al doilea motiv ține de condițiile meteo. Suntem în sezonul ploios și este foarte dificil să folosim vehicule de luptă cu roți. Campania de contraofensivă în direcția Herson este mai dificilă decât în direcția Harkov”, a mai precizat ministrul Apărării de la Kiev, refuzând să mai ofere și alte detalii cu privire la planurile comandamentului militar de la Kiev pentru sudul țării.

Rusia a folosit împotriva Ucrainei, în ultimele săptămâni, aproximativ 400 de drone de fabricație iraniană. Anunțul a fost făcut de președintele de la Kiev, Volodimir Zelenski, potrivit Kyiv Independent. Potrivit spuselor lui Zelenski, Rusia a folosit până în prezent aproape 400 de drone kamikaze Shahed-136 de fabricație iraniană împotriva populației civile din Ucraina.

Ucraina a anunțat că a recuperat de la armata rusă cadavrul unui voluntar american ucis la sfârşitul lunii august. Corpul neînsuflețit a fost returnat în cadrul unui nou schimb de prizonieri cu Moscova, relatează AFP.

„A fost predat şi cadavrul unui voluntar american, un veteran al armatei americane, Joshua Alan Jones, care a luptat pentru Ucraina şi a murit într-o luptă împotriva ocupanţilor”, a declarat pentru Telegram şeful de cabinet al preşedinţiei ucrainene Andrid Iermak.

Potrivit presei americane, care o citează în special pe mama soldatului american, Joshua Alan Jones, în vârsta de 24 de ani, a fost ucis la finalul lunii august.

Teoriile Rusiei cu privire la intențiile Ucrainei de a detona o „bombă murdară” au fost demontate de guvernul din Slovenia. Autoritățile Slovene au arătat că Rusia a folosit o fotografie datată 2010, din Slovenia, pentru a-și susține afirmaţiile cu privire la „bomba murdară” care ar fi pregătită de Kiev. Ministerul rus de Externe a postat pe Twitter un mesaj, în limba engleză în care anunța că are informații cu privire la două organisme ucrainene care ar fi primit ordin să ansambleze o astfel de bombă.

„Ministerul rus al Apărării: conform informaţiilor de care dispunem, două organisme ucrainene au primit ordinul să creeze bomba murdară”, a trasnsmis Moscova.

Textul a fost ilustrat cu mai multe fotografii reprezentând o centrală nucleară, un depozit de deșeuri radioactive precum şi saci din plastic care conţin uraniu şi plutoniu uzat. Sacii erau inscripționați cu cuvântul „radioaktivno”, care înseamnă „radioactiv” în slovenă.

În replică, guvernul sloven a publicat o serie de tweet-uri în limba engleză în care a denunțat faptul că „fotografia folosită de Ministerul rus de Externe pe Twitter” este „o fotografie a n (ARAO)”. Mai mult, Dragan Barbutovski, consilier al premierului Robert Golob, a subliniat că imaginile au fost folosite de Rusia fără acceptul părții slovene și necorespunzător.

Photo, used by the Russian Foreign Ministry in its Twitter post (https://t.co/C9ty3hU3Ef) is an ARAO photo from 2010. pic.twitter.com/1f1DynuvFR

— Slovenian Government (@govSlovenia) October 25, 2022