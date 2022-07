Război în Ucraina. Ziua 128. Industria auto din Rusia este la pământ. A produs doar 3.720 de mașini în luna mai

Război în Ucraina. Ziua 128. O investigaţie a autorităţilor americane a relevat că Suleiman Karimov a folosit o serie complexă de structuri legale şi de interpuşi pentru a-şi disimula interesele în Heritage Trust, o companie cu sediul în statul american Delaware, stat care este fieful președintelui Joe Biden şi are un regim fiscal foarte avantajos pentru societăţile comerciale, atrăgând astfel numeroase companii străine, scrie The Guardian.

Organizație ucraineană Defence of Ukraine @DefenceU au publicat imaginii din timpul operațiunilor de pe Insula Şerpilor.

Cele trei ingrediente ale operațiunii de succes:

– aptitudinile armatei ucrainene;

– arme ucrainene moderne;

– echipamente de la partenerii noștri internaționali … iar Insula Șerpilor este liberă de ocupație.

Three ingredients of the successful operation:

– skills of the Ukrainian military;

– modern Ukrainian weapons;

– equipment from our international partners

… and the Snake Island is free from occupation. pic.twitter.com/vaOFcUI63B

— Defence of Ukraine (@DefenceU) June 30, 2022