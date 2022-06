Aleksandr Lukașenko, avertisment către Kremlin. A cerut Rusiei „să fie pregătită” să folosească arme nucleare. VIDEO

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, susține că țara sa și Rusia nu au recurs încă la un răspuns în oglindă la zborurile aviației occidentale, care „practică utilizarea” armelor nucleare.

Pe 25 iunie, președintele rus Vladimir Putin a anunțat că va preda în curând complexele Iskander ale Belarusului, care ar putea folosi rachete balistice și de croazieră. Putin a subliniat că aceste rachete ar putea avea focoase nucleare.

Aleksandr Lukașenko: „Noi nu am făcut-o încă. Dar trebuie să fim pregătiți”

Aleksandr Lukașenko a spus în cadrul întâlnirii că Rusia are depozite de muniție nucleară. Și, așa cum a spus corect Putin, focoasele lor nucleare sunt localizate în șase locații, în șase țări.

„Nu a fost o înscenare. Inclusiv armele nucleare și restul. Am mai făcut o jumătate de pas. Ei zboară și se antrenează până la urmă. De ce se antrenează? De ce transportă rachete nucleare de exercițiu? Pentru a putea încărca o bombă nucleară într-un avion și a o lansa mâine unde este necesar. Acesta este motivul pentru care nu am recurs încă la un răspuns în oglindă. Rusia are depozite de muniție nucleară, noi nu avem. Și, așa cum a spus corect Putin, focoasele lor nucleare sunt localizate în șase locații, în șase țări”.

Potrivit lui Lukașenko, Belarus și Rusia nu au răspuns încă la instruirea aviației occidentale privind utilizarea armelor nucleare, „doar jumătate de pas” a fost făcut în acest sens.

Serghei Lavrov, „Trebuie să ne păstrăm praful de pușcă uscat peste tot”

Serghei Lavrov a declarat: „Și timp de atâția ani au zburat și au lăsat piloți din țări non-nucleare să piloteze avioanele destinate armelor nucleare. Aceasta este o încălcare a Tratatului de neproliferare nucleară”.

Mai mult, oficialul a amintit evenimentele din 1941, şi spune: „Trebuie să ne păstrăm praful de pușcă uscat peste tot. Iar în ceea ce privește strigătele că Putin a capturat Belarusul, că Putin face ce vrea… Avem o politică înțeleaptă coordonată a două țări suverane, pentru care ministrul belarus al afacerilor externe Vladimir Makei și Lavrov sunt principalii responsabili. Sub conducerea comandanților șefi”, a adăugat Serghei Lavrov.

Aleksandr Lukașenko a răspuns: „Dar acest lucru nu ne scutește de responsabilitate. Înțelegem absolut tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și este mai bine să arătăm ce s-ar putea întâmpla decât să se întâmple ceva real. Nu avem nevoie de acest război”, relatează belta.by/president.