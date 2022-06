Război în Ucraina. Ziua 106. Zelenski poartă primele negocieri pentru reconstrucția țării. Occidentul refuză să-și ceară scuze pentru greșelile comise

Război în Ucraina. Ziua 106. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că s-a întâlnit la Kiev cu filantropul american Howard Buffet, fiul investitorului miliardar Warren Buffet, pentru a discuta despre eforturile de reconstrucție a țării invadate de Rusia în luna februarie 2022.

„Am discutat despre asistența care ar fi valoroasă pentru statul nostru. I-am oferit șansa de a se alătura proiectelor de refacere a sistemelor de irigații în regiunea Odesa, de sprijinire a poporului nostru și de deminare”, a declarat Volodimir Zelenski, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Twitter.

Glad to meet #HowardGBuffett in Kyiv. We appreciate this signal of solidarity with 🇺🇦. Expressed gratitude for the humanitarian support to 🇺🇦. Invited him to join projects on restoring irrigation systems in the Odesa region, supporting IDPs, demining and school nutrition reform.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 8, 2022