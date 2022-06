Un jurnalist rus scoate la licitație Premiul Nobel pentru Pace pentru a strânge fonduri pentru refugiații ucraineni

Muratov a fost redactorul-șef al ziarului rus Novaya Gazeta, acum cenzurat. El a câștigat premiul Nobel alături de colega jurnalistă Maria Ressa din Filipine pentru „eforturile lor de a proteja libertatea de exprimare, care este o condiție prealabilă pentru democrație și pace durabilă”.

Medalia donată refugiaților ucraineni

Muratov își îndeplinește acum angajamentul din martie de a dona medalia refugiaților ucraineni, după ce a cerut o casă de licitații care să-l ajute să pună obiectul la vânzare. Medalia lui Muratov a fost listată de Heritage Auctions, iar licitația sa va avea loc pe 20 iunie la New York.

„Un ofertant de succes va pleca de la această licitație cu o medalie de aur reprezentând munca și sacrificiul vieții lui Muratov. Totuși, este dorința lui ca toți să participe donând tot ce poate către UNICEF”, se arată în listare.

Toate încasările din vânzarea medaliei vor merge către eforturile umanitare ale UNICEF pentru copiii ucraineni strămutați de război, conform listării. „Scopul este de a folosi acest eveniment pentru a stimula conștientizarea crizelor refugiaților și pentru ca donarea să continue mult după licitația din 20 iunie”, se arată în listare.

Un Al Treilea Război Mondial

The New York Times a raportat că premiul în bani de 500.000 de dolari acordat lui Muratov va fi plătit mai multor organizații caritabile, pe lângă fondurile de la licitație. Vorbind pentru The Times, Muratov a spus că licitația a fost „un act de solidaritate” cu poporul Ucrainei, în lumina invaziei Rusiei asupra țării.

El a spus că a fost inspirat de fizicianul danez Neils Bohr, care și-a scos la licitație propria medalie pentru Premiul Nobel pentru fizică pentru a strânge bani pentru războiul finlandez împotriva invaziei sovietice din 1939. „Dacă ne uităm la numărul de refugiați, avem practic al treilea război mondial, nu un conflict local”, a spus Muratov. „A fost o greșeală și trebuie să punem capăt”, a spus acesta potrivit Business Insider.