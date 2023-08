Update. Zelenski, vizită pe frontul din Donețk. Război în Ucraina, ziua 538

Update 2: Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit luni, cu militarii de pe frontul din regiunea Donețk. Liderul de la Kiev a discutat cu reprezentanții comandamentului militar din zonă despre problemele cu care se confruntă trupele în contraofensiva împotriva Rusiei, relatează AFP.

„Am vizitat (…) batalioane care desfăşoară misiuni de luptă” în regiunea Doneţk şi „am discutat cu comandamentul problemele cu care se confruntă militarii şi propuneri pentru a le rezolva”, a anunțat Zelenski într-un mesaj pe rețelele de socializare.

În acest context, Zelenski a mulțumit Statelor Unite pentru noul ajutor militar în valoare de 200 de milioane de dolari.

Kievul a anunțat că a făcut unele avansuri în estul şi în sudul Ucrainei, ca urmare a operațiunilor militare pe care le-a întreprins împotriva Rusiei, în ultimele zile.

Update 1: Ministerul Afacerilor Interne din Rusia a transmis că în seara zilei de luni, 15 august, a avut loc o explozie în fața unei benzinării din Mahacikala, capitala Daghestanului, o republică autonomă din componența Federației Ruse, situată în zona Mării Caspice și a Munților Caucaz.

Autoritățile au transmis că 12 persoane au murit, inclusiv doi copii, 66 de persoane au fost rănite, 13 dintre ei erau copii, și 10 persoane sunt în stare gravă. Toate persoanele din zonă au fost evacuate la scurt timp de la declanșarea incendiului, care s-a întins pe 600 de metri.

In #Makhachkala, #Dagestan there was a powerful explosion near an oil depot

Eyewitnesses report that the blast wave was very strong and was felt in apartments and houses.

The preliminary cause of the explosion is an exploding gas cylinder at a gas station. At least eight people… pic.twitter.com/lnv7kAKTdr

— NEXTA (@nexta_tv) August 14, 2023