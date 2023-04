Război în Ucraina – Blindatele americane luptă la Bahmut. Nordul orașului Donetsk a devenit un intens câmp de confruntare

Deși, rușii se laudă că au cucerit anumite zone din oraș, oficialii ucraineni neagă acest lucru.

„Tocmai am luat legătura cu comandantul uneia dintre brigăzile care dețin apărarea orașului. Și pot spune cu încredere că forțele defensive ucrainene controlează un procent considerabil mai mare din teritoriul Bahmut”, a declarat Serhii Cherevatîi, purtătorul de cuvânt al comandamentului militar din est al Ucrainei, citat de Reuters.

Confruntările din ultimele zile arată o nouă zonă de luptă, pe un aliniament la nord de Donetsk, cuprins între localitățile Vodyane – Avdiivka – Pantelemonivka.

Luptele din ultimele zile au arătat distrugeri masive suferite de ruși în aceste localități.

În cursul zilei, un radar performant ale armatei ruse, care se aflau camuflate la Pantelemonivka au fost distruse. Este vorba despre o instalașie radar de tipul 9A310M1-2 TELAR care face parte din sistemul de apărare antiaeriană Buk-M1-2.

#Ukraine : A Russian 9A310M1-2 TELAR of the Buk-M1-2 air-defense system was destroyed in Panteleimonivka, #Donetsk Oblast, reportedly by a Ukrainian loitering munition strike. pic.twitter.com/4a6qQb4dLQ

De asemenea, alte două instalații – una de bruiaj electronic de tipul R-934BMV UHF și o alta, o stația de bruiaj și recunoaștere radio R-330ZH Zhitel, au fost distruse de Brigada 92 Mecanizată și 40 de Artilerie ucraineană folosind GMLRS în Pokrovske.

#Ukraine: Two very valuable assets- a Russian R-934BMV UHF jammer and R-330ZH Zhitel jamming and radio reconnaissance station- were destroyed by the Ukrainian 92nd Mechanized and 40th Artillery Brigades using GMLRS in Pokrovske, #Luhansk Oblast. pic.twitter.com/IEHZhocIu1

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 11, 2023