Fostul ambasador SUA la Moscova, despre temerile lui Vladimir Putin. Nu sunt legate de război, ci de viața sa

Gazda CNN, Erin Burnett, l-a întrebat pe Sullivan în timpul unei apariții la OutFront dacă crede că stilul de viață al liderului rus a fost afectat de război. Ea se referea la un raport recent care spunea că Vladimir Putin locuiește acum cu iubita lui la o proprietate de lux în afara Moscovei. Fostul ambasador al SUA în Rusia, John Sullivan a răspuns că într-adevăr Vladimir Putin are o teamă majoră în prezent, fiind preocupat de propria sa siguranță.

Diplomatul american a susținut că stilul de viață al președintelui rus este afectat în mod vizibil de războiul din Ucraina, el neputându-se deplasa după bunul său plac la reședința de lux din afara Moscovei și nici la palatul din stațiunea Soci, de la Marea Neagră

Recent publicația independentă Proekt din Rusia a dezvăluit vila de lux unde Putin locuiește împreună cu iubita lui, Alina Kabaeva, prezentând imagini nemaivăzute din interiorul acesteia.

Stilul de viață luxos dezvăluit al lui Putin a fost pus la îndoială de unii, având în vedere sancțiunile grele pe care Occidentul le-a impus Rusiei de la începutul războiului din Ucraina în februarie anul trecut. Unele dintre aceste sancțiuni includ interzicerea importurilor de petrol rusesc și eliminarea băncilor ruse din sistemul internațional de tranzacții financiare SWIFT.

Sullivan a spus că stilul de viață al lui Putin a fost de fapt afectat de invazia sa pe scară largă a Ucrainei, care îi limitează mișcările din motive de siguranță.

VIDEO – John Sullivan on Ukraine’s War Affecting Putin’s Lifestyle: ‘He’s Concerned About His Own Safety’ @ErinBurnett https://t.co/q7komGXiIt

— Grabien (@GrabienMedia) March 11, 2023