Război în Israel, ziua 305. Israelul se pregătește de atacul iminent al Iranului, anunțat luni, 5 august, de oficialii iranieni. În acest context, guvernul israelian își pregătește adăpostul, iar la Teheran s-au creat parteneriate strategice, după ce Vladimir Putin și-a trimis omul de încredere în Orientul Mijlociu.

Război în Israel, ziua 305. Guvernul israelian ar putea fi mutat într-un buncăr subteran

Criza din Orientul Mijlociu continuă să escaladeze, iar un atac iranian asupra Israelului pare din ce în ce mai probabil. Potrivit unui purtător de cuvânt al guvernului israelian, există posibilitatea ca guvernul să fie mutat într-un buncăr subteran din Ierusalim. Decizia vine pe fondul intensificării tensiunilor în regiune și a pericolului iminent reprezentat de Iran și Hezbollah.

În această perioadă de incertitudine, guvernul israelian nu a exclus varianta de a reloca administrația într-un buncăr de comandă situat sub dealurile Ierusalimului. Această măsură de precauție este menită să protejeze conducerea țării în eventualitatea unui atac. Întrebat despre activarea buncărului, David Mencer, purtător de cuvânt al guvernului, a subliniat că Israelul are proceduri bine stabilite pentru a-și proteja guvernul în momente de criză, similar altor guverne responsabile din lume.

Buncărul în cauză, cunoscut sub denumirea de Centrul Național de Management, a fost construit după cel de-al doilea război din Liban, în 2006, și este echipat pentru a rezista la diverse tipuri de atacuri. Acesta poate găzdui sute de persoane, asigurând continuitatea guvernării chiar și în condiții extreme. Mencer a menționat că aceste măsuri de siguranță sunt esențiale și au fost implementate de mulți ani pentru a face față situațiilor de urgență.

Iranul și Rusia au devenit parteneri strategici

Război în Israel, ziua 305. Iranul și Rusia au consolidat o relație strategică pe măsură ce legăturile dintre cele două țări continuă să se extindă, a declarat președintele iranian Masoud Pezeshkian. În cadrul unei întâlniri cu Serghei Șoigu, secretar al Consiliului Național de Securitate al Rusiei, Pezeshkian a recunoscut sprijinul constant oferit de Moscova Teheranului în momentele de dificultate.

„Credem că epoca în care unele puteri, inclusiv Statele Unite, erau singure în lume s-a încheiat", a subliniat el, subliniind că "cooperarea dintre Iran și Rusia pentru promovarea unei lumi multipolare va duce cu siguranță la promovarea în continuare a securității și păcii mondiale".

În discursul său, Pezeshkian a afirmat că perioada dominanței unilaterale a unor puteri, precum Statele Unite, a luat sfârșit. El a evidențiat că cooperarea între Iran și Rusia pentru promovarea unei lumi multipolare va contribui la securitatea și pacea globală. Această viziune reflectă angajamentul ambelor țări de a lucra împreună pentru stabilirea unui nou echilibru de putere pe scena internațională.

Pezeshkian a condamnat vehement acțiunile regimului israelian în Fâșia Gaza, descriindu-le drept încălcări flagrante ale legilor și reglementărilor internaționale. De asemenea, el a denunțat asasinarea șefului Biroului Politic al Hamas, Ismail Haniyeh, în Iran.

La rândul său, Shoigu a reiterat opinia Rusiei cu privire la Iran ca aliat strategic cheie în regiune, afirmând că ambele națiuni lucrează pentru "a crea o lume multipolară și a asigura securitatea regiunii".

Război în Israel, ziua 305. Armata israeliană a ucis un comandant al Hezbollah

Luni, forțele aeriene israeliene au efectuat un atac în sudul Libanului, vizându-l pe Ali Jamal Aldin Jawad, comandant al forței de elită Radwan a Hezbollah. Potrivit armatei israeliene (IDF), atacul a avut loc în satul Aabba, iar Hezbollah a confirmat moartea lui Jawad fără a oferi detalii despre rangul său, scrie Jerusalem Post.

Începând din luna octombrie, bilanțul militanților Hezbollah eliminați a ajuns la cel puțin 393, conform The Times of Israel. Atacul are loc în contextul tensiunilor crescânde și așteptării unui răspuns din partea Iranului după asasinarea liderului politic al Hamas, Ismail Haniyeh, la Teheran.

IDF a declarat că eliminarea comandantului Hezbollah reprezintă o "lovitură semnificativă" pentru capacitățile grupării susținute de Iran de a efectua atacuri asupra Israelului. Într-o operațiune separată, avioanele de luptă israeliene au atacat o clădire folosită de Hezbollah și alte infrastructuri în Kafr Kila, sudul Libanului.

În paralel, mai multe drone încărcate cu explozibil au fost depistate trecând granița din Liban spre nordul Israelului. Sirenele de alertă aeriană au sunat în zona Galileei Superioare și de Vest, iar apărarea aeriană israeliană a interceptat una dintre drone, în timp ce celelalte au avut impact în zona Muntelui Meron, fără a provoca răniți.

Hezbollah a revendicat atacul cu drone asupra unei baze militare israeliene, afirmând că a lansat mai multe drone explozive. Incidentul a amplificat și mai mult tensiunile în regiune, într-un moment deja critic din punct de vedere geopolitic. Sirenele au sunat în zona Muntelui Meron pe durata incidentului, subliniind pericolul iminent și măsurile defensive adoptate de Israel în fața amenințărilor constante din partea Hezbollah.