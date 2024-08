Război total în Orientul Mijlociu. Atacul iranian este așteptat în următoarele ore

Orientul Mijlociu. Iran ar putea declanșa un atac împotriva Israelului în cursul zilei de luni. Deși Benjamin Netanyahu susține că este pregătit, Statele Unite și Franța se tem de un război total.

Riposta iraniană după asasinarea liderului Hamas Ismail Haniyeh ar putea fi declanșat luni, conform unor estimări. Informația a fost confirmată de trei surse americane și israeliene.

Un atac iranian asupra Israelului este așteptat în cursul zilei de luni, 5 august. Informația a fost confirmată de mai mulți oficiali israelieni și americani citați de publicația Axios. Sursele citate se așteaptă ca Iran și aliații săi să lanseze un atac mai puternic și mai complex decât cel dn luna aprilie. La momentul respectiv, o coaliție de state, inclusiv arabe, au colaborat și au schimbat informații pentru a intercepta atacul iranian.

Acum, Israelul a făcut eforturi pentru a repune în funcțiune această alianță, însă rămâne de văzut dacă va fi la fel de eficientă. Este posibil ca parte dintre țările care și-au oferit sprijinul în aprilie să refuze implicarea.

Statele Unite au anunţat, încă de vineri, că vor desfășura în Orientul Mijlociu mai multe nave de război şi avioane de luptă. Obiectivul americanilor este de a-și proteja nu doar aliatul, Israel, ci și trupele din zonă. Există informații conform cărora atacul lansat de Iran și de aliații săi, din Hezbollah și Hamas să vizeze inclusiv baze militare SUA.

Michael Erik Kurilla, comandantul Comandamentului Central al SUA, a sosit duminică dimineața în Orientul Mijlociu. Publicația Jerusalem Post susține că vizita are loc în contextul tensiunilor din zonă.

Pray For Israel: Iranian proxies have commenced their attacks on Israel. The Iron dome has been engaged. Pray for those being targeted by the Islamic Republic. pic.twitter.com/BoeAAVEZ7I

— John Cremeans USA (@JohnCremeansUSA) August 3, 2024