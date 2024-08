Israel, sub asediu. Hezbollah a lansat un nou atac cu rachete în nord

Israel. Hezbollah, organizația teroristă care își are sediul în sudul Libanului a lansat un nou atac cu rachete asupra Israelului. Zeci de proiectile au fost țintite spre așezări din zona de nord a țării.

Organizația teroristă și-a justificat atacul prin solidaritatea cu palestinienii din Gaza, dar și ca formă de represalii pentru uciderea comandantului său militar, Fuad Shukr.

Mişcarea islamistă a anunțat că a lansat „zeci” de rachete în nordul Israelului. Hezbollah și-a justificat atacul invocând solidaritatea cu palestinienii din Gaza şi ca represalii după atacurile israeliene asupra zonei de sud a Libanului, scrie AFP. Potrivit reprezentanților organizației, pe lista țintelor a fost adăugată o nouă așezare, Beit Hillel.

Vineri seara, organizația teroristă a lansat un alt atac, asupra zonei de nord a Israelului, după 24 de ore de doliu, în contextul funeraliilor lui Fuad Shukr. Mai multe rachete au fost lansate din Liban asupra unor ținte israeliene, însă apărare anti-aeriană le-a doborât înainte să producă pagube.

Iranul a amenințat Israelul cu o ripostă severă după moartea celor doi lideri teroriști. Șeful Hamas, Ismail Haniyeh, a fost ucis într-o explozie, într-un imobil din Teheran. Asasinarea sa a avut loc la câteva ore după ce Israelul l-a ucis pe comandantul Hezbollah Fuad Shukr, la Beirut. Pentru regimul de la Teheran, moartea lui Haniyeh, pe teritoriul său, reprezintă o umilință, dar și un semn de slăbiciune.

It's verified! Fuad Shukr (Hajj Muhsen) was eliminated today by the IDF in Beirut. pic.twitter.com/Zggj5LZUOU

— Optimus PrimeBot (@botty75377009) July 30, 2024