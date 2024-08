Război în Israel ziua 300. Ayatolahul Khamenei a dat ordinul de atac împotriva Israelului. Este așteptată replica Iranului

Război în Israel ziua 300. Ayatolahul Ali Khamenei a dat ordin forțelor militare iraniene să lanseze o lovitură directă asupra Israelului. Informația a fost prezentată de New York Times care citează trei surse de la Teheran.

Liderul Hamas, Ismail Haniyeh, a fost ucis, la Teheran, într-un raid cu rachetă care a lovit clădirea în care se afla cazat. După moartea liderului palestinian, ayatollahul Ali Khamenei a transmis că acesta trebuie răzbunat. El preciza că Iranul are această datorie, mai ales că atacul a avut loc pe teritoriul acestei ţări.

Israelul se aşteaptă un răspuns dur din partea inamicilor săi. Premierul Benjamin Netanyahu a precizat că va răspunde cu forţă oricărui atac. El a susținut un discurs după uciderea liderului politic al grupării islamiste palestiniene Hamas şi a unui comandant de rang înalt al Hezbollah la Beirut, relatează agenţiile internaţionale de presă.

Potrivit spuselor sale, armata israeliană a dat lovituri zdrobitoare aliaților Iranului, implicit grupărilor Hamas şi Hezbollah. Netanyahu a precizat că a eliminat comandantul-şef al aripii militare a grupării libaneze pro-iraniene Hezbollah, Fuad Shukr, responsabil pentru moartea celor 12 copii de pe Înălțimile Golan.

Israelul a admis că a executat raidul din Beirut, dar s-a abţinut să recunoască atentatul de la Teheran. Netanyahu nu a menţionat în declaraţia sa televizată moartea liderului Hamas.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

"Since the beginning of the war, I have made it clear that we are in a fight against Iran's axis of evil. This is an existential war against a stranglehold of terrorist armies and missiles that Iran would like to tighten around our neck. pic.twitter.com/p20chQJdnM

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) July 31, 2024