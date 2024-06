Război în Israel, ziua 239. Incendii și proteste în Țara Sfântă. Joe Biden propune un nou armistițiu

În ziua cu numărul 239 a războiului din Israel, gruparea Hezbollah a anunțat că a eliminat o dronă israeliană pe teritoriului Libanului. Armata regulată a regimului condus de cabinetul Netanyahu a confirmat evenimentul.

De peste Ocean, administrația Biden lucrează la un nou acord de încetarea a focului în enclava palestianiană Gaza. Potrivit publicației Haaretz, militanții Hamas ar susține propunerea inițiată de SUA. O propunere care ar pune punct celor opt luni de război în Israel.

Joe Biden este hotărât să pună capăt conflictului din Gaza. În acest sens, liderul de la Casa Albă a punctat faptul că un armistițiu în Gaza reprezintă „o foaie de parcurs pentru o încetare a focului de durată și eliberarea tuturor ostaticilor”. De la începtul războiului din Israel, peste 36.000 de palestinieni și-au pierdut viața. 100 de victime au fost raportate doar în ultimele 24 de ore.

Cu toate acestea, poziția premierului Benjamin Netanyahu contravine intenției exprimate de Biden. Liderul israelian insistă că gruparea Hamas trebuie eradicată. Poziția cabinetului Netanyahu este din ce în ce mai criticată. Nu doar de comunitatea internațională, ci și de societatea din Țara Sfântă.

Proteste împotriva guvernului israelian au fost organizate în Tel Aviv și în mai multe localități din țară. Printre care Ierusalim, Haifa, Caesarea și Be'er Sheva. Anterior protestelor, familiile ostaticilor din Israel au oferit un punct de vedere presei în care au precizat că Executivul Netanyahu ar trebui să ia în considerare propunerea de armistițiu înaintată de președintele Joe Biden.

Protestele din Israel au luat o turnură violentă. Forțele de ordine din Tel Aviv au fost nevoite să pună în practică măsuri de coerciție împotriva protestatarilor. Nemulțumirile israenilor în privința politicii adoptate de guvernului din Israel s-au soldat cu incendii în orașul Kiryat Shmona din nordul Israelului și din Ramim Ridge.

Președintele francez Emmanuel Macron este unul dintre cei mai importanți lideri europeni care susțin propunerea președintelui Joe Biden de a pune punct războiului din Israel. Liderul de la Versailles a publicat un mesaj în engleză, ebraică și arabă în care susține propunerea de pace promovată de administrația americană.

The war in Gaza must end.

We support the US proposal for a durable peace. Just as we are working with our partners in the region on peace and security for all.

The release of the hostages, a permanent ceasefire to work towards peace and progress on the two-state solution.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2024