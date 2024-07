Război în Israel Ziua 298. Mesaj optimist de la Casa Albă. Un conflict cu Hezbollah poate fi evitat

Război în Israel Ziua 298. Oficialii de la Casa Albă sunt optimiști și cred că un conflict mai amplu, între Israel și Hezbollah poate fi evitat. Ministrul israelian al Apărării i-a transmis omologului său american că gruparea din Liban va fi trasă la răspundere pentru atacul cu rachetă.

O rachetă de proveniență iraniană, lansată de Hezbollah, din Liban, a lovit un teren de fotbal de pe Înălțimile Golan, din orașul druz Majdal Shams. În acest atac al teroriștilor au murit 12 tineri, iar alți câteva zeci au fost răniți.

Ministrul israelian al Apărării, Yoav Gallant, a vorbit cu omologul său de la Pentagon, Lloyd Austin. El a declara că Hezbollah, susţinut de Iran, va fi tras la răspundere pentru atacul cu rachetă. În acest atac au murit 12 tineri, pe un teren de fotbal de pe Înălţimile Golan, informează Reuters.

Informația a fost prezentată de biroul lui Yoav Gallant.

Hezbollah, aliată a Iranului, a deschis un front împotriva Israelului, la graniţa cu Libanul sub pretextul susținerii grupării Hamas. După atacul de sâmbătă, premierul Benjamin Netanyahu a promis un „răspuns dur”.

We mourn the loss of 12 children from Majdal Shams who were murdered playing soccer on Saturday. pic.twitter.com/6rK9DNh50J

Casa Albă s-a declarat încrezătoare că un război între Israel şi Hezbollah, ar putea fi evitat. Aceasta chiar dacă tensiunile s-au amplificat în regiune, în urma atacului de sâmbătă asupra Platoului Golan anexat, transmite AFP. Purtătorul de cuvânt al Consiliului de Securitate Naţională, John Kirby, s-a arătat încrezător că poate fi evitat un conflict.

De mai multe luni, comunitatea internaţională se arată îngrijorată că războiul va escalada în regiune, după operațiunile militate din Fâşia Gaza, dintre Israel şi Hamas.

🇮🇷🇮🇱 Iran has warned Israel of "serious consequences" if it attacks Lebanon, according to President Masoud Pezeshkian during a call with Macron.

This comes after Israel accused Hezbollah of a rocket attack in the Golan Heights that killed 12 children and teenagers, an… pic.twitter.com/Tt4luLze56

