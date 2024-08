International Iranul va ataca Israelul. Informația, confirmată de autorități. Ședință de urgență la Casa Albă







Ministrul israelian de externe, Israel Katz, a anunțat că Iran a luat decizia de a lansa un atac asupra Israelului, în timp ce se desfășoară eforturi diplomatice semnificative pentru a preveni o escaladare militară ce ar putea duce la un conflict direct între cele două națiuni.

Mesajul privind intenția Iranului de a ataca Israelul a fost comunicat prin intermediul ministrului de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, care l-a contactat direct pe I Katz pentru a transmite informația primită de la omologul său iranian, Ali Bagheri. Katz a subliniat că, potrivit Jerusalem Post, această amenințare necesită o reacție internațională fermă, sugerând că Iranul trebuie să suporte consecințele pentru orice acțiune provocatoare.

Într-o mișcare separată, The Times of Israel a raportat că Ministerul de Externe iranian a organizat o întâlnire de urgență cu ambasadorii și șefii misiunilor străine la Teheran, sub conducerea lui Ali Bagheri Kani. În cadrul acestei întâlniri, Iranul și-a reafirmat determinarea de a răspunde Israelului, evidențiind intensificarea tensiunilor și a posibilelor escaladări în regiune.

Iranul privește atacul ca o „pedeapsă”

Iranul nu intenționează să intensifice tensiunile regionale, dar consideră necesar să sancționeze Israelul pentru a preveni o instabilitate continuă, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian după moartea liderului Hamas, Ismail Haniyeh, la Teheran.

„Iranul urmărește stabilitatea în regiune, dar acest obiectiv poate fi atins doar prin pedepsirea agresorului și crearea unui efect de descurajare împotriva aventurismului regimului sionist", a afirmat Nasser Kanaani, subliniind că o acțiune din partea Teheranului este inevitabilă.

Kanaani a îndemnat Statele Unite să înceteze sprijinul acordat Israelului. De asemenea, el a criticat comunitatea internațională pentru eșecul de a proteja stabilitatea regională, susținând că ar trebui să sprijine "pedepsirea agresorului". Aceasta, conform oficialului iranian, este esențială pentru a menține pacea și securitatea în Orientul Mijlociu.

Ungaria, țara aleasă prin care Iran a dorit să anunțe atacul

Agenția MTI relatează că șeful diplomației ungare, Péter Szijjártó, a avut luni o conversație telefonică cu ministrul israelian de externe, Israel Katz, și cu ministrul iranian de externe, Ali Bagheri Kani.

„Din păcate, discuțiile au arătat din nou că ne aflăm într-un moment critic”, a scris Szijjártó pe Facebook, adăugând că Ungaria și întreaga lume urmăresc cu îngrijorare evoluțiile din Orientul Mijlociu.

Ministrul ungar de externe a subliniat că, dacă actuala criză de securitate se extinde în altă țară, conflictul ar putea deveni un război regional cu potențial de a amenința securitatea globală. În acest context, comunitatea internațională ar trebui să se concentreze intens pe prevenirea escaladării, a declarat Szijjártó, reiterând că Ungaria este adepta păcii. El a subliniat că poziția Ungariei este clară:

„Nu putem permite ca Israelul să sufere un alt atac terorist și trebuie să facem tot posibilul pentru a preveni izbucnirea unui război regional major.”

Joe Biden, întânire urgentă cu echipa de securitate a SUA

În contextul riscului de confruntare militară între Iran și Israel, președintele american Joe Biden își reunește luni echipa de securitate națională pentru o evaluare a situației din Orientul Mijlociu. Această ședință va avea loc în cunoscuta cameră de criză "Situation Room" a Casei Albe, începând cu ora 18:15 GMT, conform unui anunț al președinției SUA.

În plus, președintele Biden a discutat cu regele Abdullah al Iordaniei în cadrul eforturilor diplomatice de prevenire a unui război deschis între Israel și Iran. Ministrul iordanian de externe, Aiman al-Safadi, a vizitat Teheranul, unde se presupune că a transmis mesaje din partea SUA și a altor state arabe, conform agenției DPA.

Aceste mesaje ar fi promis Iranului reluarea negocierilor asupra dosarului nuclear iranian și ridicarea sancțiunilor în schimbul abținerii de la un răspuns militar contra Israelului. În același timp, Moscova a intervenit prin trimiterea la Teheran a secretarului Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, pentru a contribui la stabilizarea situației.

SUA ar fi făcut o promisiune Iranienilor

