Război în Israel ziua 199. Netanyahu se opune sancționării armatei israeliene de către SUA

Război în Israel ziua 199. Benjamin Netanyahu a declarat că se va opune oricărei sancţiuni împotriva unităţilor militare israeliene. El a reacționat după ce presa a relatat că Statele Unite pregătesc astfel de măsuri.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat nu este de acord cu sancționarea unităților militare israeliene pentru presupuse încălcări ale drepturilor omului. El a reacționat după apariția unor informații cu privire la intențiile Washingtonului.

Benjamin Netanyahu a făcut o serie de declarații după ce site-ul Axios a relatat că Washingtonul plănuieşte să impună sancţiuni batalionului israelian Netzah Yehuda. Unitatea a acţionat în Cisiordania ocupată. Vineri, Statele Unite au anunţat o serie de sancţiuni legate de coloniştii israelieni din Cisiordania. Măsura arată demulțumirile SUA faţă de politicile lui Netanyahu, al cărui guvern de coaliţie se bazează pe formaţiunile de colonişti.

Pe de altă parte, ministrul israelian Benny Gantz a declarat că a vorbit cu Antony Blinken şi l-a rugat să revină asupra acestei chestiuni. Gantz a afirmat că orice astfel de sancţiune ar fi o greşeală. Astfel de măsuri sunt de natură să afecteze legitimitatea Israelului pe timp de război. Totodată, el a precizat că sancțiunile sunt nejustificate deoarece Israelul are un sistem judiciar independent şi o armată care respectă legea internaţională.

Departamentul de Stat a refuzat să comenteze dincolo de remarcile făcute de secretarul de stat american Antony Blinken.

Antony Blinken a declarat vineri că a făcut „constatări” în legătură cu acuzaţiile aduse Israelului referitoare la încălcarea unor legi americane. El a vorbit despre interdicția de a acorda asistenţă militară unor persoane sau unităţi care comit încălcări ale drepturilor omului.

Organizaţia Pro Publica a relatat că un grup al Departamentului de Stat a recomandat ca mai multe unităţi militare şi de poliţie israeliene să fie descalificate de la ajutorul american. Aceasta deorece există acuzații de încălcare a drepturilor omului în război.

Incidentele la care se face referire în acuzații au avut loc în Cisiordania, înainte de începerea războiului dintre Israel şi Hamas în Gaza, la 7 octombrie.

Ayatollahul Ali Khamenei a mulţumit forţelor armate iraniene pentru operaţiunea împotriva Israelului, de săptămâna trecută. El a avut o întîlnire cu comandanții forțelor armate. În acest context i-a îndemnat să „continue fără încetare inovaţia militară şi să înveţe tacticile inamicului”, transmite Reuters, citând agenţia oficială iraniană.

Teheranul a atacat Israelul pe 13 aprilie cu peste 300 de rachete şi drone. A fost vorba despre represalii pentru bombardarea complexului ambasadei sale din Damasc, la 1 aprilie.

Vineri dimineaţă, deasupra oraşului iranian Isfahan au fost auzite exploziile unui atac israelian. Teheranul a minimalizat incidentul şi a afirmat că nu are în plan represalii. Acest răspuns pare menit să împiedice extinderea la nivel regional a războiului din Fâşia Gaza.

Ministrul de externe al Israelului a reacționat la decizia președintelui Turciei, Erdogan, de a-l primi pe șeful politic al Hamas la Istanbul. Întrevederea a avut loc într-un cadru oficial, relatează The Guardian. Iar acest lucru a provocat reacția Israelului. Oficialul de la Tel Aviv a publicat imaginea cu Erdogan care-i strânge mâna lui Haniyeh la Istanbul, într-un cadru oficial.

Erdogan s-a întâlnit cu Haniyeh într-un cadru oficial la care au participat membri de rang înalt ai administrației de la Ankara. A fost prezent și ministrul egiptean de externe, Sameh Shoukry. Ei au vorbit despre îngrijorarea lor că atacurile iraniene în Israel și cele israeliene în Iran ar putea să distragă atenția de la suferințele din Gaza.

Întâlnirea a arătat o realiniere a situației politice din Orientul Mijlociu, în condițiile în care relațiile dintre Israel și Turcia sunt glaciale. Într-un interviu pentru Anadolu, liderul Hamas a cerut ajutorul Egiptului, Turciei și Qatarului pentru medierea unui final al conflictului. El a spus că țările europene trebuie „să oprească agresiunea israeliană” și o eventuală operațiune în Rafah.

