„Metrorex are alocaţi bani în bugetul pe 2019 pentru plata tuturor lucrărilor care necesită punerea în funcţiune cu călători a Magistralei 5 de metrou, la sfârşitul anului 2019, conform graficelor asumate de Antreprenor la începutul anului. Deşi Metrorex a asigurat sursele de finanţare, ritmul de lucru al Antreprenorului M5, pe primele 7 luni ale acestui an, a fost extrem de redus, fapt pentru care Metrorex a notificat constructorul. Astaldi condiţionează accelerarea ritmului de lucru şi chiar punerea în funcţiune a Magistralei 5, pe motivul că Metrorex mai are un rest de plată în valoare de cca. 94 milioane de lei care reprezintă daune-interese şi cheltuileli de judecată, în urma proceselor pe care Metrorex le-a pierdut cu aceştia în instanţă”, a precizat pentru EVZ, directorul companiei Metrorex.

Directorul General, Marin Aldea, a explicat că „Metrorex a purtat discuţii cu reprezentanţii Astaldi şi a făcut mai multe plăţi. La începutul lunii iulie, la preluarea mandatului de director general, Marin Aldea a convocat la discuţii toţi constructorii implicaţi în realizarea lucrărilor pe Magistrala 5 pentru a le expune obiectivul principal pe care trebuie să-l atingem, acela de a pune Magistrala 5, în funcţiune cu călători la sfârşitul anului 2019. Am subliniat încă o dată ca sunt bani prevăzuţi şi aprobaţi în bugetul societăţii pe anul 2019, pentru plata cheltuilelilor. Astfel, nu există un motiv real pentru ca lucrările să nu fie executate la timp, conform graficelor asumate de Astaldi. Cu toate acestea, şi în cadrul ultimelor discuţii avute cu Metrorex, reprezentanţii Astaldi continuă să condiţioneze Metrorex chiar cu blocarea conturilor precum şi cu diminuarea la minimum a ritmului de lucru pentru a le fi plătită suma de cca. 94 milioane de lei, câştigate de aceştia în instanţă”.

În urma proceselor pierdute de către Metrorex în instanţă, societatea de transport a făcut plăţi până la acest moment către Astaldi în valoare de peste 140 milioane de lei. „În cadrul discuţiilor purtate ieri, 6.08.2019 şi astăzi, 7.08.2019, cu reprezentanţii Astaldi, Metrorex a propus reeşalonarea sumei rămase de plată, până la sfârşitul anului 2019, variantă pe care reprezentanţii Astaldi s-au arătat dispuşi să o accepte. Precizăm faptul că nu există riscul ca salariaţii Metrorex să nu îşi primească pe data de 12.08.2019 drepturile salariale cuvenite, din cauza popririi puse de Astaldi pe conturile societăţii. Metrorex insistă asupra faptului ca Magistrala 5 de metrou să fie dată în exploatare cu călători la sfârşitul acestui an iar Antreprenorul să respecte graficele de lucrări asumate, mai precizează directorul general.

