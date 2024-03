Politica Rareș Bogdan consideră că Sebastian Burduja are potențialul să câștige în fața lui Nicușor Dan







Rareș Bogdan a declarat într-o apariție televizată că perspectivele lui Sebastian Burduja la primăria Capitalei nu sunt atât de reduse pe cât par la prima vedere, argumentând că este singurul candidat capabil să atragă voturi din electoratul lui Nicușor Dan.

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a sugerat că toți liderii PSD și PNL ar trebui să îl susțină pe Burduja, deoarece acesta beneficiază de cea mai mică respingere din partea electoratului.

Rareș Bogdan îl vede pe Sebastian Burduja la Primăria Capitalei

„În momentul în care, culmea, deși astăzi pare că Cristian Popescu sau Nicușor Dan sunt în pole position, urmați de Gabriela Firea și Sebastian Burduja, paradoxal, dacă liderii PNL se pun în spatele lui Sebastian Burduja, care are cel mai puțin hate dintre toți patru.

De asemenea, dacă cei patru primari sau trei primari de sector, Negoiță, care are un grad de încredere de peste 60%, Băluță, care are un grad de încredere de peste 65%, Ciucă, care are un grad de încredere de 48%, dacă cei trei primari ai PNL și PSD se pun în spatele lui Sebastian Burduja”, a declarat Rareș Bogdan.

Prim-vicepreședintele PNL a continuat menționând că dacă pe panourile din Capitală, în TikTok, în Facebook și Instagram, Ilie Boilojan, Emil Boc, Rareș Bogdan, Dan Motreanu, Nicolae Ciucă se pun în spatele lui Burduja, acesta ar avea mari șanse să câștige alegerile.

De asemenea, a punctat că ar fi necesară și o susținere din partea lui Marcel Ciolacu și a PSD, pentru că o treime din electoratul bucureștean e alături de social-democrați.

„Singurul care poate rupe masiv din electoratul lui Nicușor este Sebastian Burduja”, a spus Rareș Bogdan.

Cum îl vede prim-vicepreședintele PNL pe Cristian Popescu Piedone

În continuare, despre Cristian Popescu Piedone, care și-a anunțat și el candidatura pentru Primăria Capitalei, Rareș Bogdan a spus că a apărut ca „un meteorit, de foarte de curând”.

Acesta a recunoscut că Piedone are un electorat destul de bogat, mai mult de o treime din votanții bucureșteni. Însă spune că nu știe dacă îl va putea păstra în cursa electorală, potrivit antena3.ro.