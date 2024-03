Politica Sebastian Buduja spune că nu s-a drogat niciodată: N-am fumat iarbă







Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, susține că nu s-a drogat niciodată și că nu i s-a luat niciodată permisul auto. El ar conduce un Duster, chiar dacă are o funcție înaltă.

Sebastian Burduja, propunerea liberalilor pentru Primăria Capitalei la alegerile din acest an, a povestit despre primii ani de viață petrecuți la Piatra Neamț, despre tenisul profesionist practicat în copilărie și fotbalul jucat în sufragerie cu bunicul preot.

Ministrul Energiei a explicat cum a câștigat sora lui un concurs de frumusețe, dar și cum a reușit să își deschidă prima afacere. Burduja a mai spus că nu a fost tentat niciodată să se drogheze și că nu a consumat iarbă, ca mulți tineri din ziua de azi.

Sebastian Burduja a lucrat la fast food

El a declarat că a fost admis la Stanford University. Părinții i-au plătit studiile, dar a fost nevoit să lucreze la fast-food pentru a avea bani de buzunar. „Banii de buzunar i-am făcut lucrând în campus. Am făcut mai multe chestii. Am început la un call center pentru o asociație studențească, după care în anul doi am lucrat într-un fast food”.

Este ministru, dar conduce un Duster

Ministrul a mai spus că din primii bani câștigați și-a cumpărat o mașină ruginită, dar care l-a ajutat foarte mult. În prezent, el conduce un Duster.

„Mi-am găsit o mașină la mica publicitate. Am găsit-o pe o doamnă din San Francisco care își vindea mașina. O mașină fabuloasă pe care o am și astăzi, dar este în America. E cam ruginită. E un Chrysler Cordoba din 1979, cu două uși. Mare mașina, imensă, motor mare, 5.9 litri. E cu cai putere.

La minister am șofer, dar în viața de zi cu zi conduc. Am un Duster de care sunt foarte mândru și îl conduc cu plăcere. Este una dintre pasiunile mele”, a declarat Burduja.

Sebastian Burduja, împotriva drogurilor

Burduja a povestit că a fost un adolescent cuminte și că nu s-a drogat niciodată. El a spus că nu a avut permisul luat și că a încercat mereu să respecte lege. Acesta speră ca copiii lui să nu fie tentați să încerce substanțele interzise.

„N-am fumat iarbă, nu m-am drogat, n-am avut curiozitatea și chiar îmi doresc să descopăr ingredientul secret pentru că una dintre temerile legate de copilași este ca la un moment dat în viață să nu aibă tentația de a încerca. Pentru că din păcate sunt mulți tineri care încearcă și după aceea devine o mare problemă. Am trecut pe roșu. Nu mi s-a luat niciodată permisul”, a spus ministrul în emisiunea „La cină”.