Rareş Bogdan s-a dezlănţuit! L-a făcut praf pe Florin Cîțu. S-a aflat ce i se reproşează fostului şef PNL

Fostul președinte al PNL, Florin Cîţu, a declarat că măsurile convenite în coaliţia de guvernare pentru sprijinul populației reprezintă doar „o listă de intenţii”. El a precizat că acestea trebuie discutate mai întâi în Comisia Europeană. Mai mult, Florin Cîțu a spus că măsurile anunțate nu au fost dezbătute în interiorul PNL.

Declarațiile lui Florin Cîțu l-au deranjat pe Rareș Bogdan, unul dintre cei mai vocali susținători ai acestuia, la congresul din 25 septembrie. Acum, europarlamentarul, care a trecut în barca lui Nicolae Ciucă, spune că declarațiile lui Florin Cîțu ar fi motivate de frustrare.

„Nu îl înțeleg deloc pe Florin (Cîțu – n. red.), nu îl mai înțeleg de câteva luni. Noi pregătim de mult timp aceste măsuri. Nu vreau să cred că spune aceste lucruri din frustrare și că vrea să bage bețe în roată”, a spus Rareș Bogdan la România TV.

Inflația devine îngrijorătoare

Președintele Senatului Florin Cîțu a declarat că inflația, ajunsă la 10,2%, va genera costuri mari pentru români și va necesita măsuri dure din partea Guvernului. El a refuzat să detalieze pe acest subiect spunând că se teme că va fi exclus din PNL dacă va vorbi. În schimb, a precizat, le va comunica în interiorul partidului.

„Noi vedem că, din păcate, estimările pe care le-am făcut până acum s-au adeverit. Am atras atenţia în ianuarie că dacă nu luăm măsuri vom avea o decelerare a creşterii economice, vom avea creşterea inflaţiei cu peste două cifre în martie, şi aşa s-a întâmplat. Nu poţi să dai tot timpul vina pe Ucraina şi pe ce se întâmplă acolo. Dacă mă uit la ţările din jur, estimările pentru Ungaria, Polonia, se ajustează doar cu 0,8, nu cu 2,4 puncte procentuale. Hai, Bulgaria – 1,2 (n.r. procente), dar nimeni nu are ajustarea noastră. Deci e clar că e ceva particular pentru noi”, a declarat Florin Cîţu la Palatul Parlamentului.

Rata anuală a inflației în luna martie 2022 comparativ cu luna martie 2021 a ajuns la 10,2%. Rata inflaţiei de la începutul anului comparativ cu decembrie 2021) este 4,0%.

Sursa foto: INQUAM_Photos

Florin Cîțu avertizează asupra costurilor

Florin Cîțu a spus că o creștere a inflației va genera prețuri mai mari, iar revenirea va fi mult mai dificilă. Florin Cîțu a estimat că vor fi costuri mult mai mari pentru a reveni și pentru a corecta lucrurile din punct de vedere economic.

„Înseamnă preţuri mari (n.r. – inflaţia), înseamnă că am intrat în zonă şi am spus că îmi este teamă să ajungem la inflaţie peste două procente pentru că va fi foarte greu să corectezi această inflaţie. Estimările Băncii Centrale arătau că, la finalul anului, suntem aproape de 10%, în condiţiile în care ei vedeau o inflaţie care avea un maxim de 11% mai târziu. Deja suntem avansaţi. Ce înseamnă costurile de a reduce această inflaţie? Vor fi mari în perioada următoare. De aceea trebuia să fie măsuri mai devreme. Cu cât întârzii aceste măsuri de a reduce inflaţia şi de a corecta echilibrul macroeconomic, cu atât aceste măsuri vor fi mai dure în viitor”, a adăugat Florin Cîţu.

Întrebat dacă economia românească merge într-o direcţie bună, ţinând cont de măsurile anunţate de Guvern, Cîţu a spus că ar fi foarte atent la ce spune şi la rezultate, în contextul în care ministrul de Finanţe a comunicat că nu va fi o inflaţie de două cifre în martie, iar „azi a fost contrazis”.