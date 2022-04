Florin Cîțu surprinde pe toată lumea! Cel mai mare regret al fostului şef PNL: „Trebuia să o fac atunci!”. Noi atacuri la adresa PSD

Florin Cîțu i-a recomandat premierului Nicolae Ciucă să nu uite de electoratul liberal, cel care are cu totul alte așteptări de la un guvern PNL, decât au alegătorii PSD. În acest sens, el a amintit de măsurile care trebuie să ducă la creștere economică.

„Să nu uite de electoratul liberal. Este foarte important. Noi suntem aici fiindcă am fost votaţi de oameni pentru principii liberale, investiţii care să fie 7% din PIB. Faptul că noi, anul trecut, am avut o creştere economică mai mare decât era aşteptată, anul acesta văd că lucrurile s-au deteriorat. Repet, acesta este testul. Dacă situaţia se înrăutăţeşte înseamnă că colegii mei au greşit când au făcut acest lucru”, a declarat Florin Cîţu.

În acest context, Florin Cîţu și-a exprimat speranța ca, având o nouă conducere, în alianță cu PSD, partidul pe care l-a condus să nu-și piardă identitatea. Pentru aceasta este nevoie să adopte acele măsuri care sunt dorite de alegătorii liberali.

„E bine ca PNL să nu îşi piardă identitatea şi să aibă măsurile liberale pe care le avem în programul de guvernare. (…) Trebuie să existe şi un pachet al PNL şi vom avea această discuţie în BEx dacă există sau nu. (…) Nu a fost discutat în nicio întâlnire a BEx sau BPN un pachet liberal”, a mai spus Florin Cîțu.

Fostul președinte al PNL a afirmat că nu a fost confortabil în momentul în care i s-a cerut să facă o alianță cu PSD. El a declarat că ar fi trebuit să se retragă din funcție la acel moment și că acum regretă faptul că nu a făcut acest lucru și că a acceptat să rămână președinte al PNL.

Florin Cîțu a demisionat din funcție

La începutul lunii aprilie, Florin Cîțu a demisionat din PNL și a lăsat cale liberă organizării unui congres pentru alegerea unui nou președinte al partidului. Acesta este Nicolae Ciucă, a cărui candidatură a fost promovată chiar de cei care l-au determinat pe Cîțu să demisioneze. La anunțul demisiei, Florin Cîțu a lăsat să se înțeleagă că motivul înlăturării sale este legat de felul în care funcționează coaliția cu PSD.

„Este clar pentru mine că această coaliție cu PSD a fost greu de digerat, nu a fost un lucru natural. Tot ceea ce am făcut în această funcție, de când am preluat funcția de ministru al Finanțelor, premier și această funcție de președinte PNL, am luat decizii pentru binele României.

Am spus că sunt măsuri, și dacă eram ascultat astăzi nu aveam aceste probleme, dar sunt măsuri care vor avea efect de bumerang, știm foarte bine că așa se întâmplă. Am corectat, când am preluat guvernarea României în 2019, probleme care s-au acumulat între 2017 și 2019. Din păcate, văd iarăși același ritm”, spunea Florin Cîțu, pe 2 aprilie.