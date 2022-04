Al XVI-lea congres al PNL. Nicolae Ciucă, singurul candidat la funcția de președinte. VIDEO

Congresul extraordinar al Partidului Naţional Liberal se întruneşte, la Palatul Parlamentului, pentru alegerea unui nou președinte. Este cel de-al XVI-lea congres în care PNL își alege președintele. Se întâmplă după șase luni de la precedentul eveniment, de la Romexpo, la care au participat 5.000 de delegați. De această dată va fi un eveniment de o amploare mult mai mică, în urma căruia, nu există surprize, după alegeri, noul președinte urmând să fie Nicolae Ciucă.

La acest congres vor participa 1.500 de delegați ai organizațiilor PNL din toată țara, mai puțini decât votanții lui Ludovic Orban din septembrie 2020. La congresul din septembrie 2021, Florin Cîțu a obținut președinția PNL cu 2.878 de voturi, în vreme ce cotracandidatul său, Ludovic Orban, a strâns 1.898 de voturi.

Nu e prima oară când un candidat primește derogare pentru a se înscrie în cursa pentru președinția partidului. În aceeași situație au fost Klaus Iohannis în 2014 și Florin Cîțu în 2020. Nici unul dintre ei nu au rămas în fruntea partidului mai mult de 6 luni.

Nicolae Ciucă şi-a depus candidatura la şefia PNL, deși nu întrunește condițiile de vechime prevăzute de statutul partidului. El a primit o dispensă, în acest sens pentru a-și depune candidatura. Statutul PNL prevede că orice membru al partidului poate candida la funcţia de preşedinte dacă are o vechime de cel puţin 5 ani. Or, Ciucă s-a înscris în PNL abia în octombrie 2020. Derogările pot ridica problema atașamentului candidatului la valorile liberale.

Nicolae Ciucă un candidat cu derogare

Prim-ministrul candidează la funcţia de preşedinte al PNL cu o moţiune intitulată „Uniţi pentru o Românie stabilă şi puternică”. Candidatura sa apare în contextul unei crize de resurse umane care se reflectă în calitatea actului de conducere – leadership. Problema calității leadershipului rezultă din modul în care au fost aleși președinții partidului în ultimii ani.

„Am decis să îmi depun moţiunea de candidatură pentru funcţia de preşedinte al PNL. Am decis să îmi asum această responsabilitate după o discuţie pe care am avut-o cu colegii şi în urma analizei pe care am făcut-o asupra întregii situaţii politice. (…) PNL este cel mai mare partid de dreapta, are cei buni primari din ţară şi poate ajunge primul partid din România”, a declarat premierul, după depunerea candidaturii la şefia Partidului Naţional Liberal.

Cu excepția lui Ludovic Orban, care a provenit din rândurile vechilor liberali, ceilalți ocupanți ai funcției, începând cu Klaus Iohannis, au avut nevoie de derogare. Este vorba despre Raluca Turcan, Alina Gorghiu, Florin Cîțu și, acum, Nicolae Ciucă. Toti au ajuns în fruntea PNL nu datorită calităților de manageri sau de politicieni ci în anumite conjuncturi, așa cum se întâmplă și acum

Nicolae Ciucă este preferat ca președinte al partidului pentru că ocupă funcția de premier, așa cum confirmă toți cei care îl susțin la conducerea partidului.

Florin Cîțu debarcat de „echipa câștigătoare”

Sâmbăta trecută, Florin Cîţu şi-a anunţat demisia din funcţia de preşedinte al PNL, după ce mai mulţi lideri liberali i-au solicitat acest lucru. Debarcarea sa a fost pusă la cale, de aceeași „echipă câștigătoare” care, în urmă cu 6 luni făcea același lucru cu Ludovic Orban.

Între cei care i-au cerut să renunțe la funcție s-au aflat Emil Boc, Gheorghe Flutur, Lucian Bode, Rareș Bogdan și Iulian Dumitrescu. Sunt aceleași personaje care s-au fotografiat alături de Florin Cîțu, la celebra lansare a canidaturii, în ritm de rock, din luna septembrie.

Conform unor surse liberale, un nou Birou Executiv al PNL urmează să fie ales într-un Consiliu Naţional în luna mai.