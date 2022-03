George Simion, înlocuit din fruntea AUR?! S-a stabilit data exactă. Congres la finalul acestei luni

O zi foarte importantă, la data de 27 martie, pentru AUR, atunci când această formațiune politică își va alege noul lider. Un eveniment care vine într-un context foarte tensionat. Ținând cont de faptul că cei doi copreședinți, George Simion și Claudiu Târziu s-au certat în ultima perioadă.

Cum pot deveni eligibili membrii AUR

Cei de la AUR au prezentat și condițiile pentru care cei interesați pot să candideze:

1. Să fie membru AUR cu o vechime în partid de cel puțin 12 luni;

2. Să aibă cotizația plătită la zi;

3. Să prezinte în perioada 5 – 15 martie la Secretariatul General (sediu central AUR, str. Traian 168, București, între orele 9.00 și 18.00):

3.1 declarația în scris (formă liberă), privind înaintarea candidaturii la funcția de președinte al partidului;

3.2 CV;

3.3 program de guvernare;

3.4 lista echipei, care se votează pe moțiune, împreună cu președintele – membrii BNC;

3.5 lista cu minim 100 de semnături ale susținătorilor – membri de partid, cu o vechime în partid de cel puțin 3 luni, cu cotizația plătită la zi. Susținătorii semnatari trebuie să fie din minim 5 județe ale țării, câte maxim 20 de semnatari din județ.”, se arată pe site-ul AUR.

Un scandal uriaș între cei doi lideri ai formațiunii: George Simion și Claudiu Târziu

Scandalul dintre George Simion și Claudiu Târziu a început după ce primul membru AUR a vrut să facă o alianță cu PMP. „Ieri în BNC am decis împreună convocarea Congresului partidului pe 27 martie. Nu, nu ca să ne unim cu PMP 😂

Îi mulțumesc lui Claudiu-Richard Târziu pentru faptul că nu m-a vândut cum i s-a șoptit în urechi de atâtea ori(și cum mi s-a șoptit și mie).

În ciuda a zeci de știri panicarde, unitatea ne va caracteriza și de acum înainte.

Iertați-ne, fraților!”, transmitea Simion într-un mesaj pe Facebook.

Claudiu Târziu a dat o replică tăioasă tot pe rețeaua de socializare. Am cunoscut sute de foști deținuți politic sub regimul comunist. De la ei am învățat onoarea. Prima grijă a lor, atunci cînd erau arestați de Securitate, era să nu divulge, sub nici un chip, vreun nume de oponent al regimului. Erau bătuți pînă la leșin, își pierdeau părți din trup în schingiuiri, iar unii dintre ei erau uciși, dar nu trădau.

Mesaje tăioase postate pe Facebook

Trădarea era echivalentă cu condamnarea la moarte a unui nevinovat. Păcat împotriva Sfîntului Duh!Cu aceasttă lecție în minte, am devenit extrem de sensibil la acest spectru care marchează istoria lumii: trădarea. Iuda este simbolul absolut al lui. De aceea, simpla bănuială a trădării mi se pare dezonorantă.

Slavă Domnului, pînă azi, nici nu și-a permis nimeni să presupună că aș fi capabil să vînd pe cineva. Pînă azi, cînd un frate, încercînd să mă complimenteze m-a jignit de moarte. Vezi bine, nu l-am vîndut, deși mi s-ar fi propus. Cine ar fi îndrăznit vreodată să-mi propună o asemenea mișelie? Mister! Nu întorc și obrazul celălalt, ci doar spatele, care e plin de rănile cuțitelor care mi-au fost înfipte în el de-a lungul vieții”, scria Claudiu Târziu.