Doar analiza dura poate sa ne vindece. Sunt mai multe lucruri care ne unesc, decat cele care ne despart. Doar IMPREUNA putem reusi. Criza actuala trebuie tratata nu doar medical. Efectele ei vor avea repercursiuni periculoase si tocmai de aceea trebuie sa avem forta sa discutam si sa analizam, sa dezbatem, sa aducem argumente. Nu trebuie sa ignoram sau sa bagam sub pres problemele si intrebarile care au aparut acum. Durerea, dar si mandria natiunii italiene razbate prin fiecare cuvant al acestui cetatean european, italian. Egoismul care poate naste monstrii si resentimente nu se poate anula decat prin constiemtizarea ca doar impreuna putem reusi. Suveranismul exacerbat poate duce la izolationism. Tragismul situatiei actuale nu trebuie sa anuleze relationarea. Lumea intreaga are nevoie de o analiza profunda a relationarii internationale si europene in primul rand, si mai ales a intrajutorarii in situatii limita, de criza. Criza COVID19 ne arata limitele si trebuie sa ne faca sa avem forta sa ne analizam comportamentele si functionarea interinstitutionala si interstatala. Lumea asa cum am stiut-o pana mai ieri, poate continua doar gandind si actionand impreuna. Respingerea si diabolizarea dusmanului extern ne impinge cu 100 de ani in urma. DAR solidaritatea trebuie sa fie o realitate si nu un slogan gol si fara acoperire. Italienii au nevoie de noi, noi toti avem nevoie de italieni. Trebuie sa reinvatam sa traim impreuna, sa ne respectam si mai ales sa ne ajutam atunci cand suntem in nevoie. Trebuie sa recunosc ca sunt si eu socat de cat de mult individualism si egoism vad in aceste momente in Europa pe care o iubesc, o ador chiar si o admir profund, in Europa in care eu cred cu toti porii fiintei mele. Nu trebuie insa sa ne facem ca nu vedem lipsa de solidaritate in momentele “Crizei COVID19”, din contra, trebuie sa ajungem sa o convingem pe aceasta italianca revoltata, speriata, suparata, dezamagita dar si extrem de mandra de natiunea ei si mai ales de aportul dat la Civilizatia Mondiala de catre Imperiul Roman, orasele Stat italiene si Italia moderna, ca NUMAI IMPREUNA PUTEM REUSI. E singura si unica sansa! Nu exista alta! 🇪🇺Nu respingeti analiza si dezbaterea, participati la ea cu argumente si ratiune pura. Daca exista unii care gandesc asa, din disperare, din durere, ei trebuie convinsi ca grresesc, cu calm, rational, argumentat. Aratandu-i cu degetul nu faci decat sa ii ambitionezi si mai tare. Astazi, mai mult ca oricand, poporul italian are nevoie de noi toti, de toti europenii rationali. Recunoasterea unor greseli ne pot face si mai puternici in fata crizelor ce vor veni. #impreuna

Publicată de Rares Bogdan pe Miercuri, 25 martie 2020