Rareş Bogdan, despre pensii: 16% nu e suficient! 20-25% ar fi bine, numai să ai de unde

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan consideră că majorarea încasărilor la bugetul de stat în contextul majorării tarifelor din domeniul energiei trebuie să vină și cu creșterea pensiilor. Cu toate astea, el a precizat că autoritățile trebuie să se gândească foarte bine înainte de a lua o decizie.

„Nu. E prima dată când îl aud (scenariul privind majorarea pensiilor în etape – n.r), am mai auzit, astăzi am ajuns de la Bruxelles (…) şi chiar mă deranjează dacă va veni aşa şi o să am cuvinte de nemulţumire, pentru că nu mi se pare normal ca unul dintre cei mai… unul cu funcţia cea mai importantă, sunt mult mai importanţi ca mine în PNL, dar un om care are o poziţie în PNL să afle de la televizor că cineva vrea să facă… Eu vreau să cred că e doar o informaţie de presă şi că nu există, pentru că dacă există eu sunt unul dintre cei care mă voi enerva. Pentru că nu vreau să aflu de la televizor atâta timp cât încasez costurile acestei guvernări, fără a fi efectiv în Cabinet. Adică că costurile sunt de imagine, toate prostiile lor, le plătesc şi eu de vreo trei ani de zile. Aşa că e datoria tuturor să mă informeze şi pe mine, şi pe Motreanu, să informeze şi pe Boc, şi pe Bolojan. Eu vreau să cred că nu e aşa şi că e doar un scenariu pus pe masă, ca atâtea altele de-a lungul timpului”, a declarat Rareş Bogdan, vineri seară, la Realitatea Plus.

Ce spune Rareș Bogdan de majorarea pensiilor

Chiar dacă Rareș Bogdan a declarat că se gândește la binele pensionarilor, el a specificat că nu știe cum vor fi majorate pensiile.

„Am explicat punctul meu de vedere, de ce consider că 16% ar fi o… nu e suficient, să ne înţelegem! Probabil, la cum au crescut preţurile, 20-25% ar fi… numai nu ai de unde, trebuie să fim extrem de conştienţi şi extrem de raţionali! Bugetul suportă, fără să se dezechilibreze, o anumită sumă. Acest buget, foarte probabil, va fi undeva, cu siguranţă peste 10%, nu pot să spun dacă va fi de 11, de 13, de 16 sau de 18, sau de 14.

Vom vedea în funcţie de proiecţia bugetară. Ce vă pot spune, la cum au arătat profiturile din energie, la cât a încasat şi la cât a crescut bugetul public din cauza acestor încasări, ar trebui să ne gândim extrem de serios. Pe lângă asta, să dublăm cu investiţii, avem acest prag de 7%, am atins o bună parte din el, dar încă nu l-am depăşit. (…) Repet, nu vreau să înaintez cifre înainte de proiecţia bugetară. Din punctul meu de vedere, nu trebuie să ne fie teamă să găsim formulele de atras bani la buget, dar să mergem cu un proiect cât mai mare posibil de la 1 ianuarie”, a adăugat liderul liberal. „Toată această creştere de pensii trebuie gândită în directă concordanţă cu creşterea de investiţii”, a mai spus Rareş Bogdan, potrivit News.