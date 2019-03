Rareş Bogdan propune alianţa care poate spulbera PSD. Breaking news politic

Jurnalistul care deschide lista PNL pentru alegerile europarlamentare, Rareș Bogdan, a intervenit telefonic în ediția de pe data de 27 martie a emisiunii moderate de Denise Rifai. Acesta a precizat în ce condiții va vota cu unul dintre deputații USR. De asemenea, el a vorbit și despre posibilitatea existenței unei formule guvernamentale compusă din PNL, USR și PMP.





Cea mai nouă achiziție a PNL, Rareș Bogdan, a intervenit telefonic în ediția de pe data de 27 martie a emisiunii „Legile puterii”. Liberalul s-a lăsat cuprins de o glumă pe care a făcut-o fosta sa colegă, Denise Rifai. Aceasta a încercat, în glumă, să îl convingă pe deputatul Claudiu Năsui (USR) să îl voteze pe Rareș Bogdan.

Redăm schimbul de replici dintre cei trei:

Denise Rifai: „O să îl votezi pe Rareş Bogdan, Claudiu Năsui?”

Claudiu Năsui: „O să votez lista USR-PLUS.”

Denise Rifai: „Uite, Rareş, am vrut să îţi obţin un vot dar nu am putut. Un vot am vrut să-ţi obţin, al lui Năsui. Şi uite că nu vrea să ţi-l ofer.”, a continuat gluma Denise Rifai.

Acesta a intervenit în discuție și a oferit un răspuns surprinzător:

„O să-l votez eu pe Claudiu Năsui atunci când va fi cazul. El o să fie un ministru foarte bun într-un guvern PNL-USR-PMP. O să îl votez, cu drag, pe Claudiu Năsui să ocupe un portofoliu extrem de important de ministru sau de vicepremier pentru că este un om valoros şi cu adevărat de dreapta.”, a spus Rareș Bogdan, la Realitatea TV.

În debutul intervenției telefonice, Rareș Bogdan i-a urat succes lui Denise Rifai în noul format al emisiunii pe care o moderează.

