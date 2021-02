Rareș Bogdan avertisment pentru parlamentari PNL.

Parlamentarii liberali care vor vota moțiunea simplă a PSD împotriva ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, riscă excluderea din partid. Avertismentul vine din partea prim-vicepreședintelui PNL, Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan nu crede că va exista vreun parlamentar PNL care va vota această moțiune. El spune că, în cazul în care se va întâmpla, totuși, așa ceva, va propune excluderea celui care a făcut-o.

„Ca prim-vicepreședinte al PNL vă spun că dacă se va întâmpla, voi cere excluderea din partid a parlamentarului respectiv. Când funcționezi într-o coaliție, când împărtășești niște valori și vrei cu adevărat să schimbi România în bine și să o modernizezi nu e loc de războaie și supărări personale. Faci parte dintr-un partid politic. Ești membru al unui grup parlamentar care are 143 de oameni, la Senat și la Cameră. Nu vii să te joci cu așa ceva”, a declarat Rareș Bogdan.

Potrivit spuselor sale, ministrul Vlad Voiculescu se poate baza pe susținerea întregii coaliții de guvernare.

„Vlad Voiculescu are susținerea coaliției, nu doar a USR PLUS. E absolut normal ca cei din PNL, din UDMR să-l susțină în demersurile sale. N-am motive să mă îndoiesc de profesionalism, de concurs de idei, de CV-uri”, a spus Rareș Bogdan, la Digi24.

Rareș Bogdan a precizat că parlamentarii PNL nu vor votat nici împotriva lui Voiculescu și nici a vreunui alt ministru. Potrivit spuselor sale, există o construcție guvernamentală care trebuie să funcționeze în ciuda discuțiilor care apar. Rareș Bogdan a mai adăugat că actualele discuții, pe tema bugetului, vor înceta în următoarele zile. Prim-vicepreședintele PNL a subliniat că prima jumătate a acestui an nu trebuie ratată din perspectiva impunerii reformelor.

„Nu sunt tensiuni, sunt discuții și se vor estompa în 2-3 zile. E normal. Banii nu sunt foarte mulți, toate domeniile solicită bani în plus. Nu e nimic anormal în a cere bani. Miniștrii și premierul se vor pune pe treabă pentru a face reforme. Această guvernare are la bază reformele. Dacă ratăm această primă jumătate de an, riscăm să ratăm guvernarea”, a mai spus Rareș Bogdan.

În opinia liderului liberal, actualii membri ai guvernului trebuie să se preocupe să atragă mai mulți bani la buget. În opinia sa, o sursă importantă sunt companiile de stat care vor trebui restructurate în baza unor criterii de performanță.

„Trebuie să vedem cum aducem mai mulți bani la buget și nu cum să împărțim sărăcia. Nu trebuie să ne fie teamă să acționăm decisiv pe criterii clare de performanță în companiile de stat acolo unde există salarii uriașe”, a mai spus Rareș Bogdan.