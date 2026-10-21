Rareș Bogdan, atac la Bolojan după intrarea PNL în opoziție

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a lansat marți seara un atac dur la adresa fostului premier Ilie Bolojan, pe care îl acuză de administrarea defectuoasă a țării și de îndepărtarea Partidului Național Liberal de la guvernare.

Politicianul a cerut o discuție amplă în partid, susținând că formațiunea traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele două decenii.

Întrebat dacă actuala conducere a PNL ar trebui să demisioneze, Rareș Bogdan a criticat rezultatul politic al mandatului lui Bolojan. Europarlamentarul a declarat că partidul are aproximativ 1.100 de primari, dar a ajuns în opoziție, în timp ce noul Executiv este format fără miniștri liberali.

„Ilie Bolojan a reușit cu conducerea aleasă, pe sprânceana domniei sale, să ducă partidul în neagra opoziție”, a declarat Rareș Bogdan.

Acesta a extins criticile și asupra modului în care a fost administrată țara, acuzându-l pe fostul premier că a afectat pensionarii, companiile private românești și investițiile.

„Și-a bătut joc de pensionari, de companiile private românești, de tot ce înseamnă investiții și a exasperat cetățenii României”, a afirmat europarlamentarul.

Un alt reproș vizează situația românilor care pleacă din țară. Rareș Bogdan a susținut că balanța dintre cei care emigrează și cei care se întorc s-ar fi inversat după zece ani, punând această evoluție pe seama administrării Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Europarlamentarul a criticat și schimbarea identității politice a liberalilor, despre care spune că s-au îndepărtat de valorile conservatoare asociate partidului.

„Ilie Bolojan a transformat un PNL conservator, bazat pe familie, pe creștinism, într-un USR 2”, a declarat acesta.

Rareș Bogdan consideră că actuala situație impune o analiză serioasă în interiorul partidului, în condițiile în care liberalii au pierdut participarea la guvernare, deși dețin o rețea extinsă de aleși locali.

Declarațiile reprezintă poziția exprimată de europarlamentar în contextul tensiunilor din PNL și al schimbării formulei de guvernare.