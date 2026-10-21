Politica

Rareș Bogdan, atac la Bolojan după intrarea PNL în opoziție

Rareș Bogdan, atac la Bolojan după intrarea PNL în opozițieRareș Bogdan: Sursă foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a lansat marți seara un atac dur la adresa fostului premier Ilie Bolojan, pe care îl acuză de administrarea defectuoasă a țării și de îndepărtarea Partidului Național Liberal de la guvernare.

Rareș Bogdan, nemulțumit de intrarea PNL în opoziție

Politicianul a cerut o discuție amplă în partid, susținând că formațiunea traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele două decenii.

Întrebat dacă actuala conducere a PNL ar trebui să demisioneze, Rareș Bogdan a criticat rezultatul politic al mandatului lui Bolojan. Europarlamentarul a declarat că partidul are aproximativ 1.100 de primari, dar a ajuns în opoziție, în timp ce noul Executiv este format fără miniștri liberali.

„Ilie Bolojan a reușit cu conducerea aleasă, pe sprânceana domniei sale, să ducă partidul în neagra opoziție”, a declarat Rareș Bogdan.

Prim-miniștrii, agenți secreți, prinți și miliardari, prinși în poveștile de budoar și spionaj ale prințeselor Caragea
Prim-miniștrii, agenți secreți, prinți și miliardari, prinși în poveștile de budoar și spionaj ale prințeselor Caragea
Prognoza meteo, 21 octombrie. Val de aer cald peste România cu temperaturi de până la 26 de grade
Prognoza meteo, 21 octombrie. Val de aer cald peste România cu temperaturi de până la 26 de grade

Acesta a extins criticile și asupra modului în care a fost administrată țara, acuzându-l pe fostul premier că a afectat pensionarii, companiile private românești și investițiile.

„Și-a bătut joc de pensionari, de companiile private românești, de tot ce înseamnă investiții și a exasperat cetățenii României”, a afirmat europarlamentarul.

Rareș Bogdan acuză o schimbare a direcției politice a PNL

Un alt reproș vizează situația românilor care pleacă din țară. Rareș Bogdan a susținut că balanța dintre cei care emigrează și cei care se întorc s-ar fi inversat după zece ani, punând această evoluție pe seama administrării Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Conngresul PNL, Ciucu

Conngresul PNL, Ciucu / sursa foto: captură video

Europarlamentarul a criticat și schimbarea identității politice a liberalilor, despre care spune că s-au îndepărtat de valorile conservatoare asociate partidului.

„Ilie Bolojan a transformat un PNL conservator, bazat pe familie, pe creștinism, într-un USR 2”, a declarat acesta.

Europarlamentarul vrea o „discuție serioasă” în PNL

Rareș Bogdan consideră că actuala situație impune o analiză serioasă în interiorul partidului, în condițiile în care liberalii au pierdut participarea la guvernare, deși dețin o rețea extinsă de aleși locali.

Declarațiile reprezintă poziția exprimată de europarlamentar în contextul tensiunilor din PNL și al schimbării formulei de guvernare.

Stiri calde

09:14 - Varză murată la bloc. Cum poți pregăti murături pentru iarnă fără pivniță și fără butoaie mari

09:01 - Prim-miniștrii, agenți secreți, prinți și miliardari, prinși în poveștile de budoar și spionaj ale prințeselor Caragea

08:53 - Din Golful Persic iese acum mai mult petrol decât înainte de război. Cine îl ține scump

08:46 - Băsescu, calcule surprinzătoare despre șansele AUR la alegeri. Ce rol ar putea avea PNL și USR

08:37 - Dor de Nicolae Ceaușescu. Despre Servicii și impotența politicienilor

08:28 - SRI, răspuns tranșant pentru Ludovic Orban, după acuzațiile privind o presupusă înțelegere între Nicușor Dan și PSD

HAI România!

De ce plafonarea prețurilor nu poate funcționa la nesfârșit. Ce limite are intervenția statului

De ce plafonarea prețurilor nu poate funcționa la nesfârșit. Ce limite are intervenția statului

Dosarul ROBOR, explicat de președintele Consiliului Concurenței. Ce se întâmplă cu băncile amendate și ratele românilor

Dosarul ROBOR, explicat de președintele Consiliului Concurenței. Ce se întâmplă cu băncile amendate și ratele românilor

PNRR, între contracte și rezultate. Mihai Tudose cere o evaluare a modului în care au fost folosiți banii

PNRR, între contracte și rezultate. Mihai Tudose cere o evaluare a modului în care au fost folosiți banii

Proiecte speciale