Rareș Bogdan, despre apartamentul lui Iulian Dumitrescu: „Nu există apartamente de 800 mp”

Rareș Bogdan îi ia apărarea colegului său de partid, Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova, care este urmărit penal de DNA pentru luare de mită și fals în declarații.

Iulian Dumitrescu – avere, proprietăți și datorii

El a cheltuit 2.975.500 de lei într-un an şi șase luni pe vacanţe şi cumpărarea unor produse de lux, dar a primit și cadouri, precum un ceas de 29.300 de euro, plătit de cumnat.

Iulian Dumitrescu are un credit bancar de 127.000 de euro scadent în 2036. El mai are de datorat 180.000 dolari unei alte persoane fizice, pe care trebuie să-i restituie în 2024.

El și soția sa dețin împreună două apartamente, primul de peste 150 de metri pătraţi, achiziţionat în 2008, al doilea de 45 de metri pătraţi, cumpărat în 2005. Ei mai dețin un autoturism Range Rover din 2014. În 2020 a vândut două terenuri de 1.775.000 lei unei firme și a încasat 164.268 de lei de la CJ Prahova în 2022.

A renunțat la toate funcțiile din PNL

Nicolae Ciucă, liderul PNL și președintele Senatului, a discutat cu Iulian Dumitrescu, după ce acesta a primit măsura controlului judiciar. În urma acestui dialog, șeful CJ Prahova a demisionat din toate funcțiile pe care le avea în PNL.

Iulian Dumitrescu a fost prim-vicepreședinte PNL pentru mediul de afaceri și societate civilă, președinte PNL Prahova. De asemenea, acesta a fost ales, în 2020, președinte al Consiliului Județean Prahova. La scurt timp după demararea anchetei DNA, acesta a anunțat că renunță la funcțiile pe care le are în cadrul Partidului Național Liberal.

„Având în vedere existența dosarului în care D.N.A. mi-a adus acuzațiile prezentate public, am luat decizia să demisionez din toate funcţiile din partid, deoarece partidul nu are nicio legătură cu această speță. Așa cum am mai afirmat, am pus la dispoziţia procurorilor toate informaţiile şi datele solicitate. Colaborez cu instituţiile statului pentru a se lămuri cauza și a se afla adevărul faptic. Conform legii, sunt în continuare beneficiarul prezumției de nevinovăție”, a transmis acesta pe Facebook.

Rareș Bogdan îi ia apărarea colegului său de partid

Rareș Bogdan a dezvăluit într-un interviu pentru Digi24 că locuința lui Iulian Dumitrescu, care i-a aparținut lui Cristian Chivu din complexul construit de omul de afaceri Ion Țiriac, nu avea 800 mp.

„Nu există apartamente de 800 mp, cu excepția celui al domnului Ion Țiriac”, a spus Rareș Bogdan, care recunoaște că a locuit acolo până acum cinci ani.

„Apartamentele pe care le-am ocupat nu erau mici: primul era de 80 mp, al doilea de 112 mp și al treilea, ultimul, de 154 mp. În ultimul am stat când au venit copiii mei de la Cluj și soția”, adaugă europarlamentarul liberal.

Rareș Bogdan: „Nu va afecta imaginea PNL”

Rareș Bogdan a insistat că dosarul de corupție care îl vizează pe Iulian Dumitrescu nu va afecta imaginea PNL și nici scorul partidului în alegerile ce urmează.

El crede că este doar o problemă personală a acestuia din care partidul va ieși neatins. În opinia sa, realizările PNL din ultimii ani vor estompa această pată neagră pe imaginea partidului.

„Nu, nu, pentru că, în primul rând nu este o chestiune a PNL. Este o chestiune a unui membru, chiar dacă un membru de bază al PNL şi avem foarte multe atuuri legate de guvernările locale, de administraţiile locale, de ceea ce am realizat în patru ani de guvernare pentru români. Nu considerăm că este un caz al Partidului Naţional Liberal. PNL are 282.000 de cotizanţi, de membri, are 17 preşedinţi de Consilii Judeţene, domnul Dumitrescu este unul dintre cei 17 preşedinţi de Consilii Judeţene şi a fost, până aseară, membru al conducerii executive a PNL, al celor 6 şi, de asemenea, membru al Consiliului de coordonare al coaliţiei de guvernământ, al celor 11”, este de părere Rareș Bogdan.