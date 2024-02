Iulian Dumitrescu, viață plină de opulență. Răsfățul pentru care cheltuia sume impresionante

Iulian Dumitrescu are o avere impresionantă, însă are și datorii. Conform declarației de avere, acesta are două împrumuturi luate de la bancă. Dincolo de banii din conturi și de aceste datorii, baronul de Prahova ducea o viață plină de opulență, cheltuind sume importante pe vacanțe și bunuri de lux.

Iulian Dumitrescu, viață plină de lux și opulență

Șeful CJ Prahova a fost trimis sub control judiciar, în dosarul în care DNA a făcut, joi, mai multe percheziţii. Fostul Prim-vicepreședintele PNL e suspectat de luare de mită și fals în declarații. Totodată, sora și cumnatul său au fost puși sub control judiciar.

Cei doi l-ar fi ajutat pe Dumitrescu să obțină bani, excursii în străinătate și bunuri de lux. Documentele verificate de DNA arată că acesta a cheltuit în 18 luni aproximativ 600.000 de euro pe vacanțe și shopping de lux.

A renunțat la toate funcțiile din PNL

Iulian Dumitrescu a fost prim-vicepreședinte PNL pentru mediul de afaceri și societate civilă, președinte PNL Prahova. De asemenea, acesta a fost ales, în 2020, președinte al Consiliului Județean Prahova. La scurt timp după demararea anchetei DNA, acesta a anunțat că renunță la funcțiile pe care le are în cadrul Partidului Național Liberal.

„ Având în vedere existența dosarului în care D.N.A. mi-a adus acuzațiile prezentate public, am luat decizia să demisionez din toate funcţiile din partid, deoarece partidul nu are nicio legătură cu această speță. Așa cum am mai afirmat, am pus la dispoziţia procurorilor toate informaţiile şi datele solicitate. Colaborez cu instituţiile statului pentru a se lămuri cauza și a se afla adevărul faptic. Conform legii, sunt în continuare beneficiarul prezumției de nevinovăție. ”, a transmis acesta pe Facebook.

Iulian Dumitrescu, cheltuieli uriașe pe vacanțe și bunuri de lux. Ce destinații prefera

Procurorii anticorupție arată că acesta cheltuia sume semnificative pe vacanțe și cumpărături. Conform datelor strânse de anchetatori, o parte din bani provenea de la cumnata sa, Angelica Marilena Lambrea.

Cu toate că fostul liberal avea obligația să consemneze aceste sume în declarația de avere, acest lucru nu s-a întâmplat.

„Suma de 2.975.500 lei (1.616.000 de lei+1.359.500 lei) ar fi fost cheltuită în decurs de un an şi 6 luni pe vacanţe şi achiziţii de produse de lux, reprezintă mai mult decât dublul sumelor de 1.078.507 lei şi 57.000 de euro, care reprezintă totalitatea veniturilor declarate de Iulian Dumitrescu împreună cu familia sa (soţie + copii aflaţi în întreţinere) în cele două declaraţii de avere din anul 2022 şi 2023”, arată datele DNA.

Pe lângă vacanțele de lux, acesta opta și pentru accesorii de valoare.

„Contul (XXX) aparţinând numitului Lambrea Daniel Adrian în data de 09.08.2023 s-a efectuat o plată către Bulgari Espana SA în sumă de 145.124 lei (29.300 euro), în condiţiile în care din exploatarea măsurilor de supraveghere tehnică autorizate în cauză, a rezultat că în aceeaşi dată de 09.08.2023 Dumitrescu Alexandra este contactată telefonic de o reprezentantă a companiei Bulgari din Spania şi poartă o discuţie telefonică în limba engleză în care aceasta o felicită pentru achiziţia unui ceas.

Deosebit de relevant este faptul că angajata Bulgari doreşte să confirme adresa de livrare a ceasului, menţionând «Strada Jandarmeriei», moment în care Alexandra Dumitrescu o întrerupe şi îi spune că va trimite şoferul la Madrid să ridice ceasul personal”, mai arată procurorii.

Iulian Dumitrescu este urmărit penal de DNA pentru că ar fi cerut o mită de 47 de milioane de lei. Din această sumă, baronul de Prahova ar fi primit doar 16 milioane de lei.