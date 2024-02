Percheziții DNA la CJ Prahova. Ar fi vizat președintele. Reacția lui Iulian Dumitrescu

Update- Ce spun reprezentanții DNA

După percheziții, reprezentanții DNA au declarat că există suspiciuni ce vizează infracțiuni de corupție și fals. „Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție și fals, săvârșite în perioada 2020 – prezent, de către funcționari publici în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu.

În cursul zilei de 01 februarie 2024, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 19 locații situate pe raza municipiului București și a județelor Ilfov și Prahova, din care una este sediul unei instituții publice, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice și sediile unor societăți comerciale. În cauză, procurorii beneficiază de sprijin din partea Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”, au declarat reprezentanții DNA.

Update – Reacție președintelui CJ Parhova

„În urma speculaţiilor apărute public, vreau să fac următoarele precizări:

Pun la dispoziţia procurorilor toate informaţiile şi datele de care au nevoie. Colaborez cu instituţiile statului pentru a lămuri cât mai repede această situaţie.

Nu mă voi ascunde în spatele vreunei funcţii politice sau administrative.

În momentul în care se va finaliza această fază a anchetei, voi comunica transparent opiniei publice despre cele întâmplate. Nu am nimic de ascuns”, a scris Iulian Dumitrescu pe Facebook.

Președintele CJ Prahova, Iulian Dumitrescu, este suspectat de luare de mită și fals în declarații. Procurorii DNA efectuează, în această dimineață, 16 percheziții la domiciliul lui Dumitrescu și la membri ai familiei acestuia.

Iulian Dumitrescu va fi adus la sediul DNA

Dumitrescu ar urma să fie adus la sediul central al DNA pentru audieri după efectuarea perchezițiilor domiciliare. Printre rudele vizate de percheziții s-ar număra și sora lui. Procurorii au descins de la ora 07:00.Din primele informații, se pare că acuzațiile au legătură cu modul în care a fost atribuit contractul pentru centura Mizil.

Cine este Iulian Dumitrescu

El este unul dintre cei patru prim-vicepreședinți ai PNL. În 2021, a fost unul dintre principalii pretendenți din PNL pentru a prelua Ministerul Transporturilor în Guvernul Ciucă. Dumitrescu și senatorul liberal George Stângă au fost înregistrați de DNA în biroul lui Cătălin Drulă, atunci ministru al Transporturilor, căruia îi cereau să îi păstreze în funcție pe șefii Asociației Române de Salvare a Vieților Omenești pe Mare și Administrației Fluviale a Dunării de Jos Galați.

Cu trei mandate de senator la activ (2012-2016 / 2016-2020 / 2020-2024), Dumitrescu este președinte al Consiliului Județean Prahova și al PNL Prahova, fiind un lider influent în partid, potrivit Gândul.

A știut mereu cum să facă bani

Se pare că președintele CJ Prahova a știut mereu cum să facă bani. Pe lângă indemnizațiile pe care le primește în calitate de senator și președinte, acesta are și alte venituri.

Chiriile de la mai multe terenuri i-au permis acestuia să dea bani împrumut chiar și partidului din care face parte. El deține împreună cu soția un apartament de 144 de metri pătrați în București. Soția mai are un apartament în București, de 45 de metri pătrați.

Președintele CJ Prahova și-a cumpărat un Land Rover pe care îl conduce și la ora actuală. Totodată, Dumitrescu a mai obținut 775.200 lei după ce a vândut un teren extravilan, în 2020.La capitolul conturi, acesta deține un card din 2007 pe care are 18.254 de lei. Mai are unul din 2011 pe care are 3.200 de lei. Are și unul în euro de 57.000 de mii de euro.

Președintele CJ Prahova a împrumutat partidul din care face parte cu 45.000 de lei. A dat de asemenea 49.675 de lei împrumut unor persoane fizice. Tot în același fel a dat și 320.000 de lei și alți 110.000 de euro, împrumut unor persoane fizice.

Are și un credit de 141.570 de euro care este scadent în 2036. Dumitrescu încasează de la Senat 109.510 lei indemnizație. Ca președinte al CJ mai încasează 34.568 de lei.