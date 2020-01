După patru ani de zile, Selena Gomez scoate pe piață un album de 13 piese, care include și hiturile „Lose You to Love Me” și „Look at Her Now”, în care veți auzi o Selena mai vulnerabilă, mai sinceră, mai puternică și mai matură ca niciodată. Artista a declarat că a fost aproape să lanseze acest album în urmă cu doi ani. „Sinceră să fiu, acest album a fost un fel de coșmar pentru mine, dar în cel mai bun mod cu putință”, le-a declarat Selena celor de la Spotify. „Am crezut că eram deja gata cu el de acum doi ani…. Am strâns toate aceste sesiuni, sesiuni frumoase, pentru ca apoi să-mi dau seama că de unele nu-mi mai aduceam aminte pentru că am evoluat în fiecare an cu totul diferit.” „Rare” reflectă procesul de înțelegere, de acceptare și, în fine, de vindecare a anilor foarte dificili din viața Selenei. Artista a fost diagnosticată cu Lupus, s-a despărțit de Justin Bieber, care s-a însurat rapid cu Hailey Baldwin, s-a internat într-o clinic de psihiatrie și a trecut printr-un transplant de rinichi.

„Sufăr de probleme de sănătate mintală”

„Am aflat că sufăr de probleme de sănătate mintală”, s-a confesat Selena jurnaliștilor de la revista WSJ. „Și, să fiu sinceră, această descoperire a fost o mare ușurare pentru mine. Mi-am dat seama că există o modalitate de a primi ajutor și de a găsi oameni în care să am încredere. Am luat medicamentele potrivite și viața mea s-a schimbat complet.” Fosta vedetă Disney a mai spus că „momentele mele bune erau foarte bune, iar momentele mele proaste erau atât de proaste, încât mă scoteau din circuit și timp de câteva săptămâni.” Artista recunoaște că un lucru bun pentru ea a fost și faptul că s-a ținut departe de Instagram, deși poate suna ciudat pentru cineva care are 165 de milioane de urmăritori. „Prefer să stau departe de lucrurile care mă fac să mă simt rău. M-am întors pe Instagram, pentru că am vrut să-mi lansez albumul, dar i-am spus prietenei mele că o să mi-l de pe telefon în curând.” Selena a mai spus că știe că are un tip de personalitate adictivă, iar rețelele de socializare nu sunt sănătoase pentru ea.

Tânăra artistă, care pare că trăiește o viață de basm, a realizat că nu avea încredere în ea însăși: „Am o stimă căzută de sine, dar muncesc continuu la acest aspect. Din fericire, acum mă simt atât de puternică, pentru că am acumulat atâtea cunoștințe despre ceea ce mi se întâmplă din punct de vedere mintal.”

Albumul „Rare” este, printre altele o reflecție a despărțirii dureroase de Justin Bieber, din 2018, și a faptului că într-un timp foarte scurt de la despărțire acesta s-a îndrăgostit de Hailey Baldwin, cu care s-a și însurat. Selena mărturisește că a fost atât de dezamăgită de gestul fostului său iubit, încât e singură de doi ani. „Îmi place să merg seara singură la culcare. Doar eu și câinele meu.”

Te-ar putea interesa și: