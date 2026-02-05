International

Raportul privind libertatea de exprimare și cenzura în Europa nu ar fi un document oficial al Congresului SUA

Raportul privind libertatea de exprimare și cenzura în Europa nu ar fi un document oficial al Congresului SUACongresul SUA. Sursa foto: Freepik
Documentul invocat recent în dezbaterile publice privind cenzura și libertatea de exprimare în Europa nu este un document oficial adoptat de Congresul SUA, ci un «Majority Staff Report», elaborat de majoritatea republicană la nivelul unei comisii parlamentare, spune analistul de politică externă Dan Dungaciu, citat de Gândul.

Cum se întocmesc rapoartele politice în Congresul SUA

Dungaciu a explicat că raportul nu este rezultatul unui vot formal, ci reflectă poziția politică a majorității din comisie.

„Raportul ăsta, sigur, ce ni se tot spune de raport, că nu-i asumat, că nu-i votat, să ne înțelegem. În America există instituția Majority Staff Report. Adică, o comisie care are o majoritate – care-i republicană în cazul ăsta – scrie un raport. Dacă nu-ți convine, poți să scrii Minority Staff Report, care este raportul scris de minorități, adică de democrații din comisii”, a afirmat analistul.

Dan Dungaciu

Dan Dungaciu. Sursa foto: Captură video

Și opoziția poate redacta un raport

Dungaciu a explicat că, în sistemul parlamentar american, rapoartele sunt realizate de staff-ul politic al comisiilor și servesc pentru a prezenta concluzii, analize sau recomandări asupra unor teme investigate.

Deși pot influența dezbaterile publice sau legislative, aceste rapoarte nu au statut de document oficial al Congresului și nu implică adoptarea unei poziții instituționale prin votul plenului sau al întregii comisii.

Instrumente politice

Analistul a subliniat că astfel de documente sunt instrumente politice frecvent utilizate în activitatea comisiilor și oferă majorității posibilitatea de a-și expune punctul de vedere. Totodată, opoziția poate formula un raport separat care să reflecte perspectiva minorității politice.

„Eu cred că democrații nu vor scrie un raport și nu vor scrie pentru că nici lor nu le place cenzura. Ăsta este un raport, nu explicit despre România, ci despre cenzura care se întâmplă pe bătrânul continent, ca să zic așa”, a explicat Dungaciu.

Ce aduce în prim-plan raportul din SUA

Analistul a mai spus că documentul face parte dintr-o serie mai largă de analize realizate de comisii ale Congresului privind politicile publice internaționale și impactul acestora asupra libertății de exprimare, reglementării platformelor digitale și standardelor democratice.

Raportul analizează, în principal, tendințele privind reglementarea conținutului și libertatea de exprimare în spațiul european, fără a se concentra exclusiv asupra României. Potrivit analistului, aceste rapoarte pot contribui la conturarea dezbaterilor politice sau la fundamentarea unor inițiative legislative ulterioare, însă nu produc efecte juridice directe și nu reprezintă poziția oficială a legislativului american.

