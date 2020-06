Eurostat a publicat, luni, 22 iunie, o analiză care arată cât de mult a a afectat pandemia comerțul UE cu China. Datele Eurostat au fost publicate cu ocazia summitului UE-China, care se desfăşoară luni la Bruxelles.

Așadar, în urma măsurilor luate de cele 27 de state membre ale Uniunii Europene pentru a preveni răspândirea coronavirusului, care au început în martie şi au rămas în vigoare pe tot parcursul lunii aprilie, precum şi măsurile implementate de China din ianuarie, s-a înregistrat un impact semnificativ asupra comerţului internaţional cu bunuri.

Datele ajustate sezonier arată o scădere a comerţului Uniunii Europene pe relaţia cu China (importurile şi exporturile), de la 46,5 miliarde de euro în ianuarie, la 43,1 miliarde de euro în februarie, şi la 41,9 miliarde de euro în martie, redresându-se apoi la 49 miliarde de euro în aprilie.

Evoluţia a fost determinată, în principal, de creşterea semnificativă a importurilor din China (plus 3,5 miliarde de euro şi plus 6,8 miliarde de euro comparativ cu ianuarie şi, respectiv, martie 2020) în urma majorării achiziţiilor de materiale medicale, cum ar fi măştile.

În aprilie 2020, scăderea nivelului comerţului a fost observată la importurile de la principalii cinci parteneri comerciali ai UE, cu excepţia Chinei (plus 12% comparativ cu ianuarie 2020).

De asemenea, exporturile blocului comunitar către principalii săi cinci parteneri comerciali au scăzut, dar cel mai redus declin s-a înregistrat pe relaţia cu China (minus 6%).

În privinţa celor mai comercializate bunuri între UE şi statul asiatic, exporturile de medicamente (plus 256 milioane de euro, o creştere de 41%), valve şi tuburi electronice (plus 166 milioane de euro, o creştere de 25%) şi utilaje electrice şi componente (plus 60 milioane de euro, o creştere de 56%) au crescut semnificativ în aprilie 2020 comparativ cu aprilie 2019.

Cel mai sever declin al exporturilor s-a înregistrat la maşini şi motoare (minus 1,285 miliarde de euro, o scădere de 71%), aeronave şi echipamente asociate (minus 840 milioane de euro, o scădere de 89%).

În cazul importurilor UE din China, cea mai mare creştere în aprilie 2020 comparativ cu aprilie 2019 s-a înregistrat la maşinile automate de prelucrare a datelor (plus 884 miliarde de euro, o creştere de 33%), materiale textile (plus 129 miliarde de euro, o creştere de 36%), valve şi tuburi electronice (plus 92 miliarde de euro, o creştere de 12%).

Cel mai sever declin s-a observat la importurile de încălţăminte (minus 254 miliarde de euro, o scădere de 52%) şi echipamente de telecomunicaţii (minus 232 miliarde de euro, o scădere de 6%), se arată într-o analiză publicată, luni, de Oficiul European de Statistică Eurostat, potrivit Agerpres.