Rapid Bucureşti a învins-o pe Farul Constanţa cu scorul de 3-1 (2-0), duminică seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 6-a a Superligii de fotbal.

Rapid a deschis scorul prin belgianul Xian Emmers (34), cu un şut din marginea careului, fără speranţe pentru portarul Marian Aioani. Atacantul croat Marko Dugandzic (38) a dublat avantajul gazdelor, cu un şut din interiorul careului. Iar Alexandru Ioniţă II (88) a închis tabela la capătul unei curse personale.

Golul de onoare al campioanei a fost reuşit de Adrian Mazilu (79), cu un şut în vinclul porţii lui Horaţiu Moldovan, din marginea careului.

Rapid s-a impus cu 3-1 în fața Farului

Farul a avut două ocazii bune la 0-0, dar Horaţiu Moldovan s-a opus golului mai întâi la şutul lui Constantin Grameni, din marginea careului, iar apoi a respins şi reluarea lui Nicolae Carnat (17).

La Rapid a debutat cu acest prilej Andrei Borza (17 ani), transferat recent de la Farul.

Farul a suferit a treia înfrângere consecutivă în campionat, după cele cu Poli Iaşi (1-3, acasă) şi Petrolul Ploieşti (2-3 în deplasare).

Rapid venea după trei înfrângeri consecutive.

FC Rapid Bucureşti – FC Farul Constanţa 3-1 (2-0), Giuleşti Superbet Arena – Bucureşti

Au marcat: Xian Emmers (34), Marko Dugandzic (38), Alexandru Ioniţă II (88), respectiv Adrian Mazilu (79).

Arbitru: Istvan Kovacs (Carei); arbitri asistenţi: Vasile Marinescu (Bucureşti), Ovidiu Artene (Vaslui); al patrulea oficial: Marcel Bîrsan (Bucureşti)

Arbitru video: Cătălin Popa (Piteşti); arbitru asistent video: George Florin Neacşu (Câmpulung Muscel)

Observatori: Aron Huzu (Sibiu) – CCA, Mircea Călin (Bucureşti) – LPF.

Oboseală acumulată în cupele europene

Gheorghe Hagi, antrenorul Farului, a vorbit despre oboseala pe care echipa sa a acumulta-o din cauza partidelor disputate în cupele europene.

„Un meci frumos, dar cred eu că defensiva a făcut multe greșeli. Nu am alergat, nu am fost cum trebuia să fim. Ofensiv, am fost slabi, previzibili. Lenți și previzibili.

Am avut și noi șansa noastră și așa s-a scris istoria acestui meci. Trebuie să ne apărăm și să atacăm cu toții. Pierzi trei meciuri la rând și normal că îmi pun un semn de întrebare. Vreau ca și ei să își pună, că eu am pus mai demult. Le-am atras atenția și poate că e prea mult să fim și în Europa, și în campionat”, a afirmat Hagi, la Digi Sport.