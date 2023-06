Croația se așteaptă la un sezon turistic record. Are, însă, o grămadă de lipsuri

„Până acum am înregistrat aproape 5 milioane de sosiri și peste 17,5 milioane de înnoptări, ceea ce reprezintă o creștere de 20% față de anul trecut”, a declarat Kristian Stanicic, directorul Asociației Turistice Croate, care a adăugat că înnoptările au crescut cu 11% față de 2019, care a fost un an record pentru vizitatori. „Pe baza acestor rezultate, ne putem aștepta la o dezvoltare pozitivă a sezonului turistic principal și… chiar a întregului an”, a declarat Stanicic într-un interviu pentru Reuters. În ultimul an, sectorul turismului din țară a realizat venituri record de peste 13 miliarde de euro, iar Stanicic declară că se așteaptă la venituri și mai mari în acest an, scrie publicația din Bulgaria, Kapital.

Potrivit reprezentanților industriei, noua tendință de creștere a numărului de turiști în weekend este un efect direct al aderării Croației la Schengen, care facilitează călătoriile. „Nu am fost niciodată mai aproape de principalele noastre piețe cum este Slovenia, Italia, Ungaria, Austria și Bavaria, de unde a sosit cel mai mare număr de vizitatori în perioada de premergătoare sezonului estival”, spune Stanicic.

Lipsa forței de muncă

După ce țara s-a bazat vreme de un deceniu pe muncitorii autohtoni pentru industria sa turistică, statisticile privind permisele de muncă eliberate arată că tot mai mulți angajatori sunt nevoiți să caute muncitori străini pentru a ocupa locurile de muncă vacante.

În timp ce în 2015 au fost eliberate 2.700 de permise pentru lucrătorii veniți din afara UE, anul acesta guvernul se așteaptă ca numărul acestora să ajungă la 180.000. Potrivit lui Zarko Katic, secretar de stat la Ministerul de Interne, acest lucru va crește ponderea lucrătorilor străini din numărul total al forței de muncă la peste 10%.

Guvernul vrea să faciliteze munca în Croația

„Croația nu poate asigura suficientă forță de muncă singură, pentru a menține turismul ca industrie esențială, și se află într-o situație în care trebuie evident să atragă forță de muncă din străinătate”, a spus guvernatorul Băncii Centrale, Boris Vujcic, citat de Bloomberg. „Nu există semnale că această tendință se va schimba”.

Până la sfârșitul anului, se așteaptă ca guvernul să schimbe legile, pentru a facilita munca în Croația. Având în vedere că peste 40% dintre lucrătorii străini provin din locuri precum Filipine și India, permisele pot fi eliberate pentru trei ani, mai degrabă decât pentru un an, iar lucrătorii ar putea avea posibilitatea de a rămâne în țară cu contracte de muncă, adaugă Bloomberg.