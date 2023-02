Gică Popescu nu mai suportă înfrângerile suferite de echipa națională: „Mă crucesc!”

Fostul căpitan al echipei naționale de Fotbal, Gică Popescu a spus că, în ultimii opt ani de zile, de când România nu s-a mai calificat la o competiție importantă, a fost doar o lungă perioadă de experiemente.

Prezent în studiul unei televiziuni de sport, Popescu și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care a ajuns fotbalul Românesc. Concluzia lui Popescu este una simplă, dacă ai un campionat slab, nu poți avea o echipă națională puternică.

Popescu crede că de vină pentru acest lucru, sunt chiar jucătorii convocați la lotul național, care nu pot face față unor presiuni imense, la un meci de importanț.

„Echipa naţională trebuie să fie pentru ei cel mai mare încărcător de moral. Oameni buni, dacă nu faceţi faţă la marea performanţă, nu veţi ajunge niciodată fotbalişti de top! Vrei să faci parte din vestiare importante? Trebuie să suporţi presiunea! La noi criteriile de analiză ale unui jucător sunt diferite faţă de cele de afară”, a spus Popescu.

A dat exemplul de la Barcelona

Pentru a da un exemplu, ”Baciul” s-a referit la perioada în care el a jucat la FC Barcelona, unde nu erau căutați fotbaliști super talentați, ci doar aceia care făceau față la presiunea unui meci important.

”Când eram la Barcelona, ei preferau jucători cu calităţi în minus, dar care suportau presiunea. Dau un exemplu, Puyol. Calităţi tehnice nu avea foarte multe, dar avea un spirit. La meciurile mari juca mereu bine. Ăştia sunt jucătorii pe care îi vrea orice antrenor. Nu suporţi presiunea, nu ai ce căuta! Nu ne ajută rezultatele? Pai să le facă! Cine a făcut rezultatele astea? Nu sunt ei cei care le-au făcut?”, a mai spus Gică Popescu.

Atac la Edy Iordănescu

Pe vremea când juca la echipa națională, alături de Gică Hagi, Balint sau Dan Petrescu, un meci cu echipe precum cea a Israel-ului sau a Elveției era jucat, încă de la început, la victorie.

”Mă crucesc în momentul în care văd că vorbim despre un adversar de temut, aşa cum e Israelul. Refuz să cred că am ajuns în un aşa hal încât să ne temem de Israel. Nu putem să ne speriem de Israel, lăsaţi-mă în pace! Nu pot să accept aşa ceva, că ne e frică de Israel! Şi de Elvetia… Că Elveţia a făcut progrese… Nu e Olanda, Franţa, Spania, e Elveţia!”, a mai spus Popescu.

Pentru toate astea, mai crede fostul fotbalist, ajuns acum la 55 de ani, antrenorul este de vină, în cazul de față Edy Iordănescu.

”El iese la TV, vorbeşte bine, dar rezultatele îl contrazic de cele mai multe ori. ”Selecţionerul e cel care răspunde de tot ce e la naţională, de bună, de rele. Că are jucători accidentaţi, că are jucători în minus… eşti pus acolo să găseşti soluţii. Şi nu cred că naţionala are un ”11” pe care să nu-l poţi schimba, cum era în perioada noastră”, a mai spus Gigă Popescu, la Orange Sport.