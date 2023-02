Gică Hagi, atacat de un fost mare dinamovist. Dănuț Lupu: „A fost Dobrin și restul lumii”

Relația rece cu Hagi s-a văzut și în momentul convocărilor la echipa națională. Lupu a spus că echipa națională o făceau alții, și nicidecum de antrenorul Anghel Iordănescu, așa cum ar fi fost normal.

”Echipa națională o făceau alții, nu nea Puiu, convocările. Jucătorii. Sunt mulți jucători care meritau să joace la echipa națională și din cauza rautăților dintre jucători nu au jucat. Care e problema? Craioveanu nu merita să joace la națională? N-a jucat. Eu am 14 convocări… Eu în 1996-1999 am jucat la Rapid și am fost unul dintre cei mai buni din România și eu nu eram convocat la națională”, a spus Lupu, citat de Fanatik.

Există Dobrin și restul

Dănuț Lupu a mai spus că pentru el există un singur ”rege” în fotbalul românesc, și acela este Gicu Dobrin.

”Nu m-am comparat niciodată cu el, nu o să mă compar vreodată cu el, după părerea mea a fost Dobin și restul. Eu nu am spus că Hagi n-a fost fotbalist. L-am băgat la restul după Dobrin. Și la mașini spui Mercedes și restul. Când spun și restul mă refer la următorii 4-5, nu la milioane de fotbaliști. A fost unul dintre primii 3-4 fotbaliști, dar nu primul”, a spus Lupu.

”Hagi nu a putut juca cu mine”

Animozitatea cu Hagi nu a fost explicată, dar Lupu spune că și-a dat seama că ea a existat, deoarece nu era convocat la echipa națională atunci când venea și Hagi.

El crede că supărare fostului număr zece a venit în momentul în care a aflat că Lăcătuș și Iovan, ambii de la Steaua Bucureștui, îl agreau și chiar îl chemau să fie în compania lor.

„O să îți răspund puțin răutacios. Eu puteam juca cu Hagi, el n-a putut juca cu mine. Eu nu am avut niciodată nimic cu el. Eu am fost chemat la echipa națională doar când nu venea Hagi, cum îți explici? După meciul cu Franța, eu am fost chemat la națională doar când nu era Gică. Când era lovit, accidentat. Cum era el, nu mă mai chema”.

Scandal la meciul cu Franța

A mai existat un episod tensionat care a avut loc în 1995, la un meci dintre România și Franța. La finalul meciului, Lupu ar fi fost scos vinovat pentru eșec.

”Am intrat la pauză, am jucat 45 de minute, deci 1-1. Cică din vina mea s-a pierdut meciul. S-au luat după meci de mine că am avut un incident în vestiar și de atunci nu am mai fost chemat. Un incident cu nea Puiu și cu Hagi. Poate și din cauza faptului că am fost mai tare în gură”, a povestit expertul Fanatik SuperLiga.