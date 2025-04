Horoscop Horoscopul lui Dom' Profesor, 14 aprilie 2025. Săptămâna Neagră și Erich von Daniken







14 aprilie

Pe 14 aprilie s-au născut: Rod Steiger, Julie Christie, Erich von Daniken, Octav Pancu-Iaşi, Rodica Mandache.

Nimic în „kalendar”, dar în calendarul mobil creştin începe Săptămâna Patimilor, mai exact, bine surprinsă de omul nostru din popor, Săptămâna Nebunilor, vezi filmul după cartea lui Eugen Barbu!

A șaptea săptămână a Postului Mare, Săptămâna Mare, Săptămâna Patimilor. Deși numită Săptămână Mare (ce cuprinde numeroase semnificații faste), săptămâna are însă trăsăturile unei adevărate Săptămâni Negre, demonizate prin excelență în întregul ei. Tradiții: Cine moare în Săptămâna Mare dinaintea Paștelor, sufletul lui se duce în iad, căci raiul e închis („Ion Creangă“, an XII, nr. 4-5, 1919, p. 44). Apărător de rele și durere: Nu-i bine să mânânci grăunțe fierte sau cucoși în Săptămâna Mare, că faci bube pe cap (Gorovei, 1995, p. 29) – spune Antoaneta Olteanu în Calendarele Poporului Român.

Astăzi Erich Anton Paul von Daniken îşi sărbătoreşte cel de al 90-lea an al vieţii, probabil cu satisfacţia că a reuşit să tragă pe sfoară o lume întreagă. Personal îl urăsc din toată inima şi dacă vreodată o să fim faţă în faţă o să-i trag două perechi de palme! Aici, sau în Purgatoriu. Este una dintre persoanele care m-a decepţionat cel mai mult în viaţă.

În 1969, eram foarte tânăr, student la Politehnică, prin combinaţii demne de Ostap Bender am făcut rost de un exemplar al „Chariots of the Gods?” scrisă de Erich von Deniken, escrocul elvețian. Eram în Franța. Am citit cartea pe nerăsuflate, în două nopţi şi o zi... Aşa ceva nu era posibil! Ce dezvăluiri, ce fotografii!

Din 1973 am început să călătoresc des în străinătate. Puneam dolar lângă dolar din diurna mea amărâtă, ca să strâng suficienţi bani ca ajung la locurile dovezilor lui Erich von Deniken.

De unde să ştiu că era un mincinos, un falsificator şi un escroc? Cârciumarul elveţian îmi datorează ani de economie la sânge şi câteva zeci de mii de dolari. Niciuna dintre „dovezile” lui nu s-au dovedit a fi adevărate. Am fost acolo!

Dacă ştiam biografia lui, mă feream! Erich von Deniken a fost condamnat pentru hoţie calificată, cu suspendare, când avea numai 19 ani. Tânărul Erich fuge de la şcoala-internat catolică şi se angajează la o cârciumă. După ce face unele boroboaţe şi pe acolo, fură ceva bani şi ajunge tocmai în Egipt. Acolo este implicat în o escrocherie cu bijuterii, ceea ce îi atrage o condamnare de nouă luni. După ce iese din puşcărie revine în Elveţia şi reuşeşte să se angajeze la un hotel din Davos. Acolo fură mai multe sute de mii de franci elveţieni, prin falsificări de acte, în general. Cu aceşti bani duce o viaţă de vis şi face multe călătorii. Are şi o poliţă de plătit, profesorilor şi familiei catolice. Aşa că falsifică dovezi, descrieri, fotografii pentru ca să demonstreze că istoria umană a fost creaţia unor extratereştri veniţi din spaţiu şi nu a lui Dumnezeu.

După cum i-a spus unei prostituate, amanta lui din acei ani: „Popii şi politicienii se servesc copios de prostia omenească, de mii de ani! De ce nu aş profita şi eu?”

Zis şi făcut, în 1968 apare „Chariots of the Gods” care are un succes teribil. Prostia omenească este imensă şi eu mă număram atunci în rândul proştilor de serviciu! În 1970 Erich von Daniken este condamnat la trei ani de puşcărie pentru deturnare de fonduri, hoţie calificată, fals şi uz de fals. Dar acum, escrocul elveţian este un scriitor de mare succes şi execută doar un an. În timpul acela, în puşcărie, mai comite o atrocitate publicistică: „Gods from Outer Space” şi ea vândută foarte bine.

Escrocul scrie o mulţime de cărţi, face două seriale, acum este bogat şi mulţumit. Ne-a tras-o la toţi, ne-a furat pe toţi!

A reuşit să compromită aspiraţiile mele de adolescent… aşa ceva nu se uită! Totuşi ceva bun tot a făcut cîrciumarul elveţian – tot umblând prin lume am găsit alte semne de întrebare la care escrocul nici nu s-a gîndit, pentru că sunt adevărate!

Nu îmi plac escrocii, nu îmi plac hoţii şi mincinoşii... vedeţi, vă avertizam acum câteva zile despre „Luna de sânge” şi „alinierea planetelor”. Era imposibil să nu pleznească şi în România, o ţară ameninţată de cutremur şi război. Ceea ce mă îngrijorează este nivelul comentariilor. Unii, mai rar, se uimesc că aşa ceva este posibil în prezent, în epoca ştiinţei şi tehnologiei. Dar nimeni nu îşi pune problema că procentul de prostie creşte pe măsură ce tehnologia devine mai sofisticată. De exemplu, în Bali-Bali, unde bărbaţii cu cel mai lung membru încă primesc ca omagiu doi porci, ei bine, în îndepărtata insulă este cea mai mare vânzare de tehnologie de vârf.

Sigur, televizoarele LED de doi metri arată non-stop canale porno prinse cu antene sofisticate, prin satelit, iar tabletele şi ultimile smart-uri au ceva deosebit, multe butoane colorate. Băştinaşii din Bali-Bali nu ştiu să citească...

Mă trecea gândul să combat cu argumente astrologice porcăria cu „Luna de sânge” şi „alinierea tabloidelor... pardon, a planetelor” dar am obosit. Sau faptul, menționat de tabloide cum că ar fi numai șase culori în curcubeu, nu șapte, cum s-a stabilit prin fizică, capitolul optică. După capul dezaxaților sexuali. Regele a spus odată ceva important, acum mulţi ani, în Elveţia: „... tinere, nu am putut să mă bat cu o floretă împotriva unei armate de topoare!” Acum îi dau dreptate! Mă simt obosit, bolnav şi învins! Nu merit după o viaţă de adevăr şi cinste, dar ultima bătălie nu am dat-o încă. Îmi amintesc ce spunea Nelu Ţugui şi el căzut în această mare bătălie spirituală.

Am făcut multe emisiuni frumoase la Europa FM, la început. Produceam şi realizam două emisiuni: „Lumea pe dos” de o jumătate de oră, sâmbătă şi „Bazar Bizar” de duminică după amiază, de trei ore. După o astfel de emisiune de succes când telefoanele redacţiei se blocaseră de numărul de apeluri, Nelu Ţugui se uită la mine într-o parte, aşa cum numai el ştia: „Radule, tu chiar ştii nişte lucruri extraordinare şi cunoşti adevăruri, vezi să nu te răpună ăştia...”

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi este o plăcere rară, o plăcere perversă să ştii că nu ai cum câştiga în faţa prostiei, minciunii, escrocheriei. Dar asta nu mă impiedică să lupt în continuare. Cauzele pierdute sunt specialitatea mea! Cu toate că nu cred în reîncarnare, se poate să fie în mine spiritul unui soldat spartan din cei trei sute ai regelui Leonidas. „Astă seară cinăm în Infern!” Cu plăcere...

Credeţi-mă pe cuvânt, nu există „Luna de sânge”, iar curcubeul are ȘAPTE culori, ROGVAIV, roșu, portocaliu (orange), galben, verde, albastru, indigou, violet! Oricine poate să facă experiența cu o rază de soare și o prismă de cristal. Sunt șapte culori, cu frecvențe diferite, bine delimitate.

Despre Lună, ar trebui să vă explic despre ciclul Metonic de 235 de luni, de cele două sau până la cinci eclipse de Lună anuale, de refracţia luminii în atmosfera Pământului, care dă o nuanţă roşiatică Lunii eclipsate prin penumbră, la fel cum Soarele, când apune, devine mai roşiatic. Lumina roşie cu lungime de undă mai mare este favorizată în atmosferă spre detrimentul spectrului cu unde scurte, deci obiectul luminat, în speţă Luna, bate spre roz. În fiecare an sunt de la două la cinci eclipse de Lună, nu odată la două mii de ani. Iar „alinierea” planetelor este o banală „opoziţie”, sunt multe în fiecare an.

Dacă va fi război asta este doar hotărârea americanilor şi a ruşilor, nu ţine de nicio profeţie, iar un cutremur distrugător va fi cu siguranţă, dar nu ghicim noi în bobi, când! Pe de altă parte spunând mereu că „vine lupul” până la urmă un escroc o să „ghicească” data şi o să se acopere de bani şi glorie, ca şi Erich von Daniken!

Haideţi să ne destindem un pic, aici în prahova submontană, în sărăcia mea, este o noapte fabuloasă, norii sunt luminoşi. Probabil de la OZN-uri (sic), căţelușele mele s-au strâns lângă mine şi privesc cuminţi, dar curajoase în nopte, la creaturile ei. Narcisele mi-au umplut curtea şi pomii plesnesc de flori, asta este calea, natura, lăsaţi prostiile, pentru că, în sprijinul adevărului meu, ca martoră, mâine este, în definitiv, o altă zi.

Iată, în continuare, sfaturile mele bazate pe interpretarea astrologică. Pentru fiecare zodie fac două hărţi stelare, una pentru ora douăsprezece dimineaţa, miezul zilei, cealaltă pentru ora şase seara, ca să cuprind mai bine sinergia celestă. Interpretarea, întrebările care le ridică, consultarea unor tomuri, tabele, efemeride şi notiţe îmi iau multe ore, uneori. Consultaţi horoscopul meu, este făcut cu multă muncă şi sper că şi cu umor, cu convingerea fermă că mereu avem o șansă nouă, speranța, doar mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 14 aprilie 2025

BERBEC Ziua îţi este favorabilă, mai puţin în evenimentele neaşteptate. Trebuie să te fereşti de incidente sau accidente cauzate de foc sau metal. Moderaţie în relaţiile cu semnele de pământ. Chibzuiala, tactul si umorul de care trebuie să dai dovadă astăzi constituie un bun exemplu şi in viitor de cum se poate aplana o criză. Astăzi s-ar putea sa ai de mediat între două persoane din anturaj. De dimineaţă te asaltează nişte veşti. Ascultă şi analizează bine înainte să iei o decizie. Nu te lăsa „descifrat” ci introdu tot timpul noi date în jocul social care se numeşte afacere sau dragoste. Cine este previzibil este uşor de condus. Poţi începe ceva nou, orice, sau poti finaliza proiecte mai vechi. În special amorul este bine aspectat, iar carisma personală atinge cote ridicate. Şi nu uita vorba veche : „ca să ajungi rege, trebuie să te comporţi ca un rege!”

TAUR Ceea ce începi în această zi poate aduce rezultate bune. Este bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doreşti să cumperi obiecte de folosinţă îndelungată, în special electrocasnice. O zi prietenoasă în care poţi să te relaxezi şi să laşi garda jos. Şi necazurile îţi par mai mici, sau începi să te obişnuieşti cu ele. Stelele favorizează cumpărăturile care le faci astăzi sau micile schimbări în ordinea lucrurilor. Ai o tendinţă către depresie şi tristeţe nemotivată şi o lene de lumea a treia, dacă creieraşul nu ar fi vigilent şi nu ar pune pe toată lumea la treabă. Atenţie la anturajul de sex feminin. Eşti în contradicţie şi pe curs de coliziune! Tu ai, însa, tendinta să vorbeşti mai mult, să cauţi soluţii la problemele şi incertitudinile tale. Vorbește, dacă așa ești fericit!

GEMENI Evită imprumuturile de bani, nu juca la jocurile de noroc – în această perioadă eşti sănătos, dar nu şi norocos. Poţi face mici schimbări, eventual cumpărături necesare pentru Sf. Paşti. Exprimă direct şi hotărât ce ai de spus. Stelele te favorizeaza in achiziţionarea unor obiecte de îmbrăcăminte de sezon cald pe care o sa le porţi cu plăcere, pentru că iţi stau bine (nu uita: inul și bumbacul!). Trebuie să te bucuri de această glorioasă primăvară chiar cu vremea și vremurile astea ciudate, capricioase şi chiar neplacute. Astăzi, nu vorbi, însă, fără să-ţi faci înainte un plan. Foloseşte intuiţia, dar nu te lăsa purtat de ea.

Disimulează-ţi cu iscusinţă intenţiile printre imagini frumoase, poetice şi pline de culoare. Apoi exprimă direct şi hotărât ce ai de spus. O zi obositoare, dar până la urmă chiar plăcută. Seară de cumpărături mici, poate în oraş, în compania celor dragi.

RAC Pentru unii Raci este un bun prilej să facă mici reparaţii acasă, sau măcar să redecoreze camera. Se apropie Sf. Paşti şi lucrul acesta trebuie să se vadă! Nu-ţi mai face griji! Ca să prevalezi, zâmbeşte şi uită-te în ochii oamenilor şi nu uita ca momentul de faţa este cel mai important. O zi profitabilă prin veştile şi informaţiile pe care le primeşti. O veste bună şi una rea. Pe care vrei să o primeşti prima? Stelele îţi sugerează să-ţi faci ordine în suflet şi în sertare. De cand nu ai mai fost la teatru? Dar la un cabaret bun, de tip parizian? Du-te în seara asta! În orice caz tot ceea ce vei începe pare lovit de inconsistenţa perioadei, adică nu ai voinţa şi putinţa să le duci la bun sfârşit. Starea aceasta se prelungeşte până la sfârşitul săptămânii. Ocupă-te, deci, de cultură şi artă!

LEU Te găseşte în postura plăcută nativilor zodiei să conducă şi să dea ordine. Rezultate în domeniul financiar şi al relaţiilor sociale. Ziua este favorabilă, dar nu trebuie să exagerezi! Luna declanşează unele situaţii la care te aşteptai mai puţin. Veştile vin de la conducere, de la minister, de la patron şi degeaba te minunezi. Îţi rămâne să dai din umeri şi să declari cu resemnare „asta este!” Nu, nu este bine. Ia atitudine, cere explicaţii. Cu blândeţe, ceva de genul: „poate am înţeles eu greşit, dar se spune că...” În faţa prostiei şi a lăcomiei nu prea ai ce să negociezi, dar măcar nu ţi-ai încărcat sufletul cu o nedreptate.

În această perioadă ciudată, hai să-i spunem pe nume, nefastă, este bine să te abţii de la orice proiect nou, de la orice nouă asociere. Totuşi, ai o perioadă destul de bună pentru promovarea intereselor personale, pe seară, la un suc cu prietenii. Poate îţi descarci sufletul, poate le spui şi lor ce se întâmplă. Poţi să te bazezi pe faptul că mai sunt mulţi oameni cinstiţi şi drepţi în România, numai că ei nu apar la televizor. Şi bine fac!

FECIOARĂ Astăzi atenţie la ce spui şi mai ales cui spui, nativii din Fecioară fiind amatori de adevăruri fundamentale, dar uneori nu au diplomaţie. Trebuie să ai încredere limitată în promisiuni! Nu da bani cu împrumut, pentru că dacă îi dai astăzi sau chiar mâine, nu o să-i mai vezi niciodată înapoi. În această perioadă trebuie să te bazezi mai mult pe judecata rece decât pe trăiri, intuiţii şi sentimente. Mai ales nu da curs furiilor de moment sau nu exagera importanţa şi repercusiunile unor informaţii din presă. Presa minte din interes sau din prostie. Treburile de rutină le faci bine şi temeinic. Nu te avânta pe tărâmuri şi domenii necunoscute. O seară mai tensionată, nu primi nicio provocare, mai bine relaxează-te, odihnește-te. Ai mare nevoie de somn.

BALANŢĂ Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în ultima parte a zilei. Se poate să primeşti niste veşti şi să te nelinişteşti din cauza unor probleme cu programul din mica vacanţă de Sf. Paşti. Nu ai multe motive de satisfacție. Amintește-ți proverbul „Morile Zeilor macină rar, dar extrem de fin!”. Nu arăta că suferi și pregătește planul „B”. Învingătorii sunt adesea virtuali. Astăzi se pot întâmpla multe chestii neplăcute dacă nu eşti atent şi vigilent. Statistic, pentru zodia Balanțelor dezechilibrate: cea mai neplăcută chestie este să te loveşti în colţul mesei când te repezi să răspunzi la mobil. O zi cam nesuferită.

Evită enervarea şi lasă-i pe alţii să-şi rupă dantura. În astfel de ocazii lumea zice prostii considerate mai târziu fraze celebre de către posteritate. Marile personalităţi s-au ilustrat cu fraze scurte devenite celebre. „Vechea Gardă moare, dar nu se predă!”. Ba bine că nu, s-a predat! Așa că o să găsești și tu ceva de zis ca și căpitanul Titanicului. Ce a zis nu se știe, că nimeni din jurul lui nu a supraviețuit. Bun căpitan!

SCORPION Sănătatea nu-ţi este afectată, dar este bine să dai dovadă de prudenţă şi să eviţi umezeala şi curentul. Magnetismul personal este în creştere – poţi lămuri unele situaţii sentimentale! Evită să fii prea sensibil cu cine nu merită. Fii precaut în discurs şi promisiuni. Bioritmul este negativ. Adică, eşti depresiv, obosit şi cu gândul aiurea, fără putere de concentrare. Tratament: te duci undeva, singur şi urli ca lupii, strămoșii totemici, până răguşeşti sau nu mai ai suflu. O să te simţi mult mai bine!

O configuraţie aparte te îmbie în această perioadă şi încă câteva zile după, să te identifici cu propriile proprietăţi şi bunuri şi să cheltuieşti mult. Supraveghează-ţi cu mare grijă dorinţa să deţii lucruri extravagante şi să faci cheltuieli foarte mari, sa investesti utopic in propria imagine. De asemenea – vechea ta problema – femeile, sau bărbaţii, după gen şi caz, sau opțiune!

SĂGETĂTOR Azi nu te implica în conflicte cu semnele de apă. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Eşti mereu surprins(ă) de cât de rapid poate să treacă timpul. Pentru unii dintre Săgetători este o zi benefică înţelegerilor de tot felul, semnării hârtiilor, contractelor, finalizarii situaţiilor cu caracter legal, sau orice este legat de jurisprudenţă. Nu trebuie sa faci din problemele altora cruciade proprii, dar nici să ignori pe aproapele tau care are cu adevărat nevoie de ajutor. În activitatea proprie întâlneşti oarecare opoziţie, ca o pernă moale umflată cu aer, care încearcă să-ţi frâneze rapiditatea. Nu te enerva, nu reacţiona disproporţionat ci încercă să-ţi păstrezi calmul şi să lămureşti pe cei din jur cum stă treaba. Dacă nu te ajută, măcar să nu te impiedice.

CAPRICORN O zi favorabilă pentru familie, sau o seară plăcută cu prietenii. Ziua este favorabilă unor proiecte sau afaceri noi, dar numai după un bilanţ în faţa oglinzii. Arăţi bine – o duci bine! Trebuie neapărat să analizezi evenimentele din ultimul timp, să tragi concluziile care se impun şi sa iei imediat măsurile necesare. Ziua nu este cea mai bună din tot anul, dar de departe nici cea mai proastă, așa încât o să te strecori prin vara această toridă şi totuși incertă, spre seară care trebuie neapărat să-ţi îmbunătăţească bilanţul zilnic. Un film bun, o discuţie cu prietenii la un suc, o cină plăcută cu toată familia – ceva de genul acesta care să-ţi încălzească inima şi să justifice aspectele favorabile astrologice.

VĂRSĂTOR Ziua de azi te ajută să te înţelegeţi mai bine cu cei apropiaţi, cu cei dragi. O veste te poate interesa mai mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate ceva mai favorabil. Chiar dacă „nimc nu este important”, dupa cum spune Kabbala, dimineața poţi realiza multe, lua decizii importante, clarifica nişte probleme. Astăzi trebuie să recuperezi ziua de muncă rămasă de săptămâna trecută. Dar nu poţi, s-au aglomerat prea multe. Partenerul tau se întoarce sau pleacă, nici el nu ştie. Atenţie, mare atenţie! Fii conservator şi precaut.

Dă adevarata importanţă lucrurilor şi foloseşte propria scală de valori. Ai un umor excelent, un optimism solid, dorinţa să scrii, să comunici, să citeşti, dar pe un fond de stres provocat de oboseală şi incapacitatea unui efort îndelungat. Evită să mai aprinzi ţigaretă după ţigaretă – fumatul este o plăcere sofisticată, nu un obicei nervos. Seara plăcută şi relaxantă.

PEŞTI Trebuie să dai dovadă de calm, iscusinţă şi răbdare pentru ca să anulezi unele aspecte nefavorabile. In orice caz, nu te poţi baza pe nici un ajutor: trebuie să rezolvi problemele singur! Cine se trezeşte de dimineaţă aceluia îi este foarte somn. Asta este toata filozofia şi ar fi bine să-ţi cruţi fortele incepand chiar de astăzi, pentru ca alţii nu prea se gândesc la asta. Astazi sinergia si configuratia planetelor te avantajeaza in dragoste si relatiile sociale, dar sunt mai putin favorabile la bani si glorie.

Influențele planetare confuze şi amestecate ca o salată ghiveci libanez iţi indică să ai astăzi o atitudine placută şi să nu te enervezi fără rost! Carisma personala, "magnetismul animal" cum spunea Franz Mesmer, este in creştere, dar trebuie să-l utilizezi cu abilitate şi inteligenţă. Se apropie mica vacanţă de Sf. Paşti şi nu ai banii necesari. Vezi de pe acum de unde să faci rost, nu lăsa pe ultima zi!