Social

Ransomware-ul „Gentlemen” lovește Complexul Energetic Oltenia. Documente criptate și aplicații blocate temporar

Comentează știrea
Ransomware-ul „Gentlemen” lovește Complexul Energetic Oltenia. Documente criptate și aplicații blocate temporar
Din cuprinsul articolului

Un atac informatic de tip ransomware a afectat infrastructura IT de business a Societăţii Complexul Energetic Oltenia, incidentul fiind identificat în noaptea de 26 decembrie 2025.

Compania a anunţat că situaţia a fost raportată autorităţilor competente, inclusiv Directoratului Naţional pentru Securitate Cibernetică (DNSC), şi că a fost depusă o plângere penală la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

Atacul cibernetic şi impactul asupra sistemelor IT

Potrivit informaţiilor transmise de Complexul Energetic Oltenia, atacul informatic a fost identificat în jurul orei 01:40 şi a fost atribuit unui ransomware denumit „Gentlemen”. Compania precizează că incidentul a afectat infrastructura IT de business, ducând la criptarea unor documente şi fişiere şi la indisponibilitatea temporară a mai multor aplicaţii informatice esenţiale pentru activitatea administrativă.

„În data de 26 decembrie 2025, în jurul orei 01:40, a fost identificat un atac informatic de tip ransomware, denumit «Gentlemen», care a afectat infrastructura IT de business a Societăţii Complexul Energetic Oltenia.

Palton, șal sau pelerină. Ce trebuie să porți pentru un look de senzație
Palton, șal sau pelerină. Ce trebuie să porți pentru un look de senzație
Cum a luat naștere schiul în România: povestea primei pârtii
Cum a luat naștere schiul în România: povestea primei pârtii

În urma atacului, unele documente şi fişiere au fost criptate, iar mai multe aplicaţii informatice au devenit temporar indisponibile, inclusiv sisteme de tip ERP, aplicaţii de management al documentelor, serviciul de e-mail şi site-ul societăţii”, a transmis compania.

Reprezentanţii societăţii au subliniat că activitatea companiei a fost doar parţial afectată şi că funcţionarea Sistemului Energetic Naţional nu a fost pusă în pericol.

Măsuri imediate şi notificarea autorităţilor

Imediat după constatarea incidentului, sistemele IT afectate au fost izolate pentru a limita propagarea atacului. Totodată, situaţia a fost raportată Directoratului Naţional pentru Securitate Cibernetică, Ministerului Energiei şi altor instituţii cu atribuţii în domeniu.

Conducerea Complexului Energetic Oltenia a decis să sesizeze organele de cercetare penală. Astfel, a fost depusă o plângere penală la DIICOT – Biroul Teritorial Gorj, pentru infracţiunile de acces ilegal la un sistem informatic şi alterarea integrităţii datelor informatice.

DIICOT

DIICOT. Sursa foto: Razvan Valcaneantu EEC

Procesul de refacere a infrastructurii informatice

Compania a precizat că echipele interne de specialişti IT au început, încă din momentul identificării atacului, procedurile de refacere a sistemelor afectate. Reconstrucţia se realizează pe o infrastructură nouă, utilizând copiile de siguranţă existente înainte de incident.

„Încă de la momentul identificării atacului, specialiştii IT ai Complexului Energetic Oltenia au demarat procesul de reconstrucţie a sistemelor pe o infrastructură nouă, utilizând copiile de siguranţă existente. În prezent, se află în curs de analiză amploarea exactă a incidentului, precum şi existenţa unei eventuale exfiltrări de date”, se mai arată în comunicatul companiei.

Reprezentanţii societăţii au menţionat că instituţia cooperează cu autorităţile competente şi că sunt depuse eforturi pentru restabilirea completă a funcţionalităţii sistemelor informatice într-un termen cât mai scurt.

Contextul altor incidente cibernetice recente

Atacul asupra Complexului Energetic Oltenia are loc la scurt timp după un alt incident cibernetic de tip ransomware care a vizat infrastructura informatică a Administraţiei Naţionale „Apele Române”.

În acel caz, au fost afectate mai multe staţii de lucru şi servere, precum şi 10 din cele 11 administraţii bazinale de apă din ţară, inclusiv cele din Oradea, Cluj, Iaşi, Siret şi Buzău.

Autorităţile din domeniul securităţii cibernetice atrag atenţia asupra necesităţii raportării rapide a incidentelor şi a implementării măsurilor de protecţie şi recuperare, în special în cazul infrastructurilor cu rol strategic.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:34 - De la fiul lui Ion Rațiu la École Normale Supérieure. Nicușor Dan dezvăluie întâlniri inedite în străinătate
15:22 - Ransomware-ul „Gentlemen” lovește Complexul Energetic Oltenia. Documente criptate și aplicații blocate temporar
15:17 - Planeta este „însetată”. Costul ascuns al apei în economia de zi cu zi
15:05 - Palton, șal sau pelerină. Ce trebuie să porți pentru un look de senzație
14:58 - Cercul vicios al banilor și „economia gri” din România înseamnă miliarde de euro pierduți
14:49 - Real Madrid nu se oprește la anchetă. Milioane de euro, despăgubiri în cazul Negreira

HAI România!

Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii
Teroarea, „Teroriștii” și Execuția
Teroarea, „Teroriștii” și Execuția
Politica, Complotul și Lista Puterii
Politica, Complotul și Lista Puterii

Proiecte speciale