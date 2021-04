Raluca Turcan i-a somat pe guralivii din USR PLUS: „Să aibă grijă la cuvinte.” Tot luni este programată prima şedinţă a coaliţiei de guvernare (PNL, USR PLUS şi UDMR) după scandalul demiterii ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu. Amintim că figurile de prim-plan din USR PLUS au lansat atacuri dure în direcţia prim-ministrului Florin Cîţu, pe care nu-l mai vor în fruntea Guvernului României după această decizie.

În acest context, PSD vrea să profite de neînţelegerile pe axa PNL-USR PLUS şi să depună o moţiune de cenzură. Social-democraţii au stabilit deja primele contacte cu rebelii din coliţie şi mizează pe semnăturile lor în tentativa de a schimba guvernul Cîţu.

(n.r. – a fost întrebată cum poate fi depăşită criza generată în coaliţia de guvernare după demiterea ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu) În primul rând, respectând autoritatea premierului şi înţelegerea faptului câ atât timp cât avem un premier în funcţie, acesta trebuie respectat şi are tot dreptul să-şi asume prerogativele.

Raluca Turcan i-a somat pe guralivii din USR PLUS

Coaliţia ar trebui să-şi bage puţin picioarele în apă rece. Oamenii aşteaptă de la noi determinarea de a duce la bun sfârşit un program de guvernare, care în fond urmăreşte îmbunătăţirea vieţii lor.

Acest ping-pong de declaraţii de la un fost ministru către premier cred că dăunează foarte grav celor care privesc această coaliţie, care are o treabă de făcut şi reforme, nu cuvinte grele de la unul la altul. Toţi cei din coaliţie ar trebui să aibă grijă la cuvintele pe care le folosesc”, a declarat Raluca Turcan.

Amintim că luni dimineaţa, secretarul general al PSD, Paul Stănescu, a dezvăluit că au fost discuţii cu USR PLUS pentru moţiunea de cenzură. Totuşi, liderul social-democrat originar din Vişina a spus că Florin Cîţu a luat decizia corectă când l-a demis pe ministrul Sănătăţii. Stănescu a mai precizat că o decizie cu privire la opi

La rândul său, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu a spus că va discuta atent cu ceilalţi colegi şi de abia apoi va anunţa o decizie despre moţiunea de cenzură.