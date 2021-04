Cîțu a spus că rata de pozitivare a început să scadă, ca urmare a restricțiilor impuse.

Premierul a mai declarat că așteaptă ca USR PLUS să desemneze un ministru la Sănătate, până atunci el asigurând interimatul. „Aștept desemnarea ministrului Sănătății de la USR PLUS, este un portofoliu care revine USR PLUS. Până atunci voi asigura interimatul și mă voi asigura că lucrurile vor funcționa în mare parte bine”, a spus premierul.

Revenim cu detalii