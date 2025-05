Monden Raluca Tănase a găsit rețeta succesului. Vedeta are o viață lipsită de griji







Surorile Raluca și Denisa Tănase au dominat topurile muzicale din România, iar piesele lor au dăinuit peste ani. La un moment dat, formația Bambi a intrat într-un con de umbră, iar cele două artiste au fost nevoite să își îndrepte atenția spre alte domenii de activitate. Denisa a devenit o antreprenoare de succes în industria de beauty, iar sora ei i-a fost mereu alături.

Cu ce se ocupă Raluca Tănase

Raluca nu a ezitat să renunțe la cariera muzicală și a pășit într-un domeniu complet nou pentru ea – cel al afacerilor.

„Așa se întâmplă în familie. Oarecum am fost obligată să intru în domeniile astea, pentru că a venit pandemia și peste mine cum s-a întâmplat cu toți artiștii de altfel și trebuia să am ceva activitate. Muzică nu mai puteam să fac pentru că nu aveam unde să cânt, așa că ușor ușor am început să descopăr secretele domeniului în care sora mea deja activa. A început să-mi placă foarte mult și am hotărât să rămân aici”, a declarat ea pentru impact.ro

Un adevărat imperiu

În prezent, Raluca Tănase nu mai este doar „fosta membră a trupei Bambi”, ci face parte din echipa care contribuie la succesul unuia dintre cele mai mari branduri de parfumuri. Alături de sora ei, vedeta are un rol esențial în dezvoltarea afacerii.

În anul 2023, compania a înregistrat o cifră de afaceri de opt milioane de euro și un profit net de 2,5 milioane. În plus, Denisa a extins activitatea companiei în domeniul comerțului cu produse din China și Turcia.

Raluca Tănase a găsit rețeta succesului

Deși nu apare în campaniile publicitare ale brandului de parfumuri, Raluca este implicată activ în firma surorii ei.

„A început să îmi placă foarte mult partea asta din spatele camerelor de luat vederi, e mult mai multă liniște din punctul acesta de vedere, că nu mai ești atât de urmărit de toată lumea, am început să fiu cumva și în spatele instagramului, pentru că nu mai postez atât de mult, însă să demonstrez prin lucrurile pe care le fac în spatele televiziunii și instagramului”, a adăugat Raluca.